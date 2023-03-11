Масштабна ДТП на трасі в Угорщині: зіткнулися 5 вантажівок і 37 легковиків, спалахнула пожежа (фото)

Причиною ланцюгової аварії біля Будапешта стала пилова буря, яка ускладнила видимість на автотрасі.

У суботу, 11 березня, на автотрасі М1 за 30 кілометрів від угорської столиці Будапешта зіткнулися 42 вантажні та легкові автомобілі. Внаслідок зіткнення спалахнула сильна пожежа.

Про це повідомляє видання Digi24 з посиланням на служби екстреної допомоги.

За попередньою інформацією, в ДТП потрапили 5 вантажівок і 37 легкових автомобілів. Причиною аварії могла стати пилова буря, яка виникла на трасі в момент зіткнення, що значно погіршило видимість.

Внаслідок удару вогнем було охоплено 19 автомобілів.

Щонайменше 26 людей отримали поранення, 6 перебувають у важкому стані. На місце події було направлено значні сили пожежників, поліції та швидкої допомоги, включаючи гелікоптери.

Нагадаємо, раніше на платній автодорозі між Санкт-Петербургом та Москвою утворився величезний автомобільний затор через масову ДТП, в якій зіткнулося понад 40 автомобілів і постраждало щонайменше 14 осіб.

Читайте також: