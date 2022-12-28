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Масштабна ДТП у Китаї: у гігантський "карамболь" потрапило понад 200 автомобілів: відео

Масштабна ДТП у Китаї: у гігантський "карамболь" потрапило понад 200 автомобілів: відео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
1178
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Масштабна ДТП у Китаї: у гігантський "карамболь" потрапило понад 200 автомобілів: відео

Фото: скриншот з відео

Ланцюгове зіткнення на мосту в китайському місті Чженчжоу сталося через щільний туман, одна людина загинула.

У середу, 28 грудня, у місті Чженчжоу, яке є важливим транспортним вузлом для Центрального Китаю, понад 200 автомобілів потрапили в так званий "карамболь" - ланцюгове зіткнення. Його причиною став густий туман.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на китайського громадського мовника CCTV.

Транспортні засоби, які рухалися в обох напрямках мостом, важливим пунктом перетину річки Хуанхе, стали учасниками численних зіткнень. Після цього рух мостом повністю перекрили.

На зображеннях і записах, опублікованих у соцмережах, видно пошкоджені автомобілі та вантажівки, навалені одна на одну на мосту Чженсінь. Згідно з записами камер відеоспостереження, одну з машин розчавило посеред інших транспортних засобів.

Внваслідок аварії одна людина загинула.

"Це дуже страшно. Тут повно людей, я думаю, що ми не зможемо з'їхати з мосту", - говорить на відеозаписі один з учасників цієї масштабної ДТП.

Багато постраждалих застрягли в транспортних засобах, і пожежна служба направила 11 спецмашин і 66 пожежників, щоб надати допомогу. 

Китайська метеослужба повідомила, що у багатьох регіонах країни в середу вранці видимість була меншою 500 метрів, а в деяких місцях - навіть 200 метрів.

Нагадаємо, на північному заході Іспанії автобус впав з мосту в річку напередодні Різдва. За попередніми даними, загинули щонайменше шестеро людей.

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Дата публікації
Перегляди
1178
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