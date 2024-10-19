Масштабна ДТП за участі понад 20 авто у Польщі: у згорілих машинах загинули люди

В аварії загинуло 4 людей, серед півтора десятка постраждалих є діти.

Четверо людей загинули, ще 15 отримали травми внаслідок масштабної аварії за участі 21 автомобіля біля польського міста Гданська.

Про це повідомляє TVN24.

Аварія сталася у п'ятницю, 18 жовтня, близько 23:15 на з'їзді з траси S7 поблизу села Борково на ділянці траси, на якій проводяться ремонтні роботи.

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Масштабну ДТП спричинила вантажівка, яка врізалася у групу автівок, серед яких було ще дві вантажівки. Внаслідок удару деякі з автомашин спалахнули і загорілися.

Загалом в аварії постраждало 19 осіб, серед яких кілька дітей. Причиною загибелі деяких людей стала пожежа.

Поліція затримала 37-річного чоловіка, який був за кермом вантажівки, яка спричинила аварію. Перевірка на алкотестері показала негативний результат на вживання алкогольних напоїв.

У неділю, 20 жовтня, затриманого водія доставлять для допиту в окружну прокуратуру, яка розслідує обставини аварії.

Нагадаємо, раніше у Медиці (Підкарпатське воєводство Польщі) пасажирський бус врізався у вантажівку. Двоє людей не вижили.

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