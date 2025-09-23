"Масштабна катастрофа" близько: вже понад 10 тисяч людей евакуйовано

Тайфун / © Associated Press

Південно-Східна Азія опинилася під загрозою масштабного стихійного лиха. На Філіппіни стрімко наближається супертайфун «Рагаса», також відомий як «Нандо», з поривами вітру до 270 км/год. Влада попереджає про можливу «масштабну катастрофу» та проводить масову евакуацію населення.

Про це пише Daily Star.

Через загрозу стихії на Філіппінах уже евакуйовано понад 10 000 людей. Влада наказала закрити школи та державні установи, зокрема в столиці Манілі. Жителям прибережних районів рекомендовано негайно переміститися на височини, оскільки висота хвиль може сягнути трьох метрів. Синоптики прогнозують, що пік тайфуну очікується в середу, 24 вересня, а його ослаблення — до кінця четверга, 25 вересня.

Міжнародні наслідки

Потужний тайфун вже вніс корективи у роботу міжнародних авіакомпаній. З міркувань безпеки, авіакомпанія Hong Kong Cathay Pacific заявила про зупинення понад 500 рейсів у міжнародному аеропорту Гонконгу на період з 23 по 25 вересня. Австралійська Qantas також призупинила польоти в регіон, наголосивши, що безпека пасажирів та екіпажу є найвищим пріоритетом.

Гонконг готується до удару стихії

Влада Гонконгу також розглядає закриття шкіл, а аеропорт міста вже припинив польоти. Жителі активно готуються до приходу урагану, укріплюючи свої будинки. За даними супутникових знімків, тайфун перетворився на величезний погодний фронт, який несе смертельну загрозу. Експерти вкотре наголошують, що в умовах такої стихії евакуація є єдиним способом врятуватися.

