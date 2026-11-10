Масштабна катастрофа: у ДТП зіткнулися 86 авто, щонайменше 11 загиблих

Масштабна ДТП у Болгарії / Фото: БТА

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У Болгарії 10 листопада на автомагістралі «Тракія» поблизу населеного пункту Зимниця сталися дві масштабні ДТП за участі 86 транспортних засобів. За останніми офіційними даними, загинуло 11 людей, ще 46 постраждалих госпіталізували.

Про це повідомляють болгарські телеканал БНТ та видання Novinite.

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Аварії сталися вранці 10 листопада на автомагістралі, яка з’єднує Софію з Бургасом. Зіткнення відбулися в обох напрямках руху поблизу дорожньої розв’язки Зимниця.

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За інформацією болгарських правоохоронців, загалом у ДТП потрапили 86 транспортних засобів: 63 у напрямку Бургаса та 23 — у напрямку Софії.

Серед учасників аварій були легкові автомобілі, вантажівки та автобуси.

За попередньою інформацією, однією з можливих причин зіткнень став густий туман, через який видимість на дорозі раптово погіршилася.

За словами правоохоронців, очевидці повідомляли, що видимість спочатку становила приблизно 70–80 метрів, однак раптово скоротилася до 10 метрів.

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Масштабна ДТП у Болгарії / Фото: БТА

Масштабна ДТП у Болгарії / Фото: БТА

Масштабна ДТП у Болгарії / Фото: БТА

Що відомо про загиблих і постраждалих

Спочатку прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев повідомив про 11 загиблих і 48 поранених.

Згодом Міністерство охорони здоров’я країни уточнило, що 46 постраждалих перебувають у лікарнях Сливена, Ямбола та Бургаса.

За офіційними даними, 10 людей загинулр на місці аварій, ще одна людина померла в лікарні.

Серед госпіталізованих є пацієнти в тяжкому стані. Зокрема, один із постраждалих у Бургасі потребував невідкладного оперативного втручання.

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У міністерстві попередили, що остаточну кількість загиблих встановлять після розчищення місця аварій.

До рятувальної операції залучили військові літаки

Через масштаб аварій болгарська влада мобілізувала екстрені служби, пожежні підрозділи, поліцію та медичні бригади.

Прем’єр країни Румен Радев повідомив, що для транспортування постраждалих підготували урядовий літак і два військово-транспортні літаки Spartan із медичними командами.

Військові літаки перебазували ближче до Ямбола, щоб за потреби евакуювати поранених до Софії.

До місця аварій також направили 15 пожежних автомобілів та сотні правоохоронців.

Медичний гелікоптер вилетів зі Сливена, однак через густий туман не зміг приземлитися поблизу місця ДТП. Його медичну команду доправили наземним транспортом.

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що лікарні забезпечені необхідними запасами донорської крові. За потреби медзаклади отримають додаткові запаси.

Через аварії скасували урядові заходи

Після повідомлень про трагедію прем’єр-міністр Румен Радев скасував заплановані заходи у Варні, де перебував на зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Також скасували засідання болгарського уряду.

Радев повідомив, що вирушає до районів, де розмістили постраждалих.

Урсула фон дер Ляєн висловила співчуття родинам загиблих.

Через аварії автомагістраль «Тракія» перекрили в обох напрямках для проведення рятувальних робіт і розчищення дороги.

Нагадаємо, в Іспанії в районі Барселони автобус з’їхав з вузької звивистої дороги та впав з 20-метрового виступу. Точні обставини аварії одразу не були з’ясовані, і зараз триває розслідування.

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