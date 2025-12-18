ТСН у соціальних мережах

Масштабна нічна атака "добрий дронів" на півдні РФ: вибухи в Ростові-на-Дону та Батайську

У ніч проти 18 грудня 2025 року на півдні Росії заявили про масштабну атаку безпілотників: вибухи лунали в Ростові-на-Дону та Батайську, у порту пошкоджено судно, влада РФ повідомляє про ймовірні жертви серед екіпажу та поранених цивільних.

Вибухи у Росії

Вибухи у Росії / © із соцмереж

Російська влада заявляє про масштабну нічну атаку безпілотників на Ростовську область. За офіційною інформацією, близько 00:15 вибухи пролунали в Ростові-на-Дону та сусідньому Батайську.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь повідомив, що в порту Ростова-на-Дону пошкоджено судно. За попередніми даними, серед членів екіпажу є жертви, інформація уточнюється.

Також, за словами російської влади, у Батайську медичної допомоги потребували четверо місцевих жителів. Після вибухів у приватному секторі міста спалахнула пожежа — загорілися два житлові будинки.

Місцеві жителі повідомляють, що чули щонайменше п’ять вибухів у північній та центральній частинах Ростова-на-Дону. Окрім цього, російські телеграм-канали заявляють про ураження будівельного майданчика багатоповерхового будинку в місті.

Офіційні служби РФ з’ясовують наслідки атаки. Українська сторона інформацію наразі не коментувала.

Нагадаємо, що у порту Новоросійська підводні дрони Sub Sea Baby Служби безпеки України вразили підводний човен класу 636.3 "Варшав’янка". За наявною інформацією, субмарина зазнала критичних ушкоджень та фактично виведена з бойового складу.

Як зазначають силовики, операцію проводили спільно 13-те Головне управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морські сили України. Це перший задокументований випадок успішного ураження бойового підводного човна безпосередньо в пункті базування за допомогою підводних дронів.

Раніше повідомлялося, що морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі нафтовий танкер Dashan, який належить до "тіньового флоту" РФ.

