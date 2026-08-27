Катастрофа у Непалі / © Associated Press

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Масштабні зсуви ґрунту та катастрофічна повінь у Непалі спричинили стихійне лихо — понад тисячу людей наразі вважаються зниклими безвісти. Серед них — 56 громадян України.

Чому у Непалі виявилося так багато українців і що відомо про їхню долю після стихійного лиха, з’ясовував ТСН.ua.

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Деталі катастрофи

Катастрофічні раптові повені, що обрушилися на Непал і Тибет у середу, пронісшись долинами та знищивши цілі села, забрали життя щонайменше 359 людей та залишили понад 1300 зниклих безвісти.

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Як зазначає Еuronews, викликані обваленням льодовика потужні сіли та повені у прикордонному районі Непалу та Китаю в середу змили з лиця землі цілі населені пункти. За даними китайських ЗМІ, 260 із 558 зниклих у Тибеті — іноземці, у Непалі їх — понад 500.

Що відомо про зниклих українців і чому їх так багато

Міністерство закордонних справ повідомляє, що, станом на ранок 27 серпня, зниклими внаслідок повеней і зсувів ґрунту в Непалі й Тибеті вважалося 55 українців. Раніше фігурувала цифра у 53 людини.

«За повідомленнями місцевих влад, загалом внаслідок масштабних раптових повеней та зсувів ґрунту зниклими безвісти вважаються понад 1100 людей, з них понад 400 — місцевих мешканців і понад 700 туристів з майже тридцяти країн. Серед них — 55 громадян України. Це дві туристичні групи 47 та 7 українців, а також одна громадянка України в складі іноземної туристичної групи», — розповіли у МЗС.

Згодом у відомстві уточнили, що загальний список українців, з якими немає звʼязку, станом на зараз налічує 56 людей. До нього додалася ще одна громадянка в складі іноземної туристичної групи.

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© АР

Зазначається, що поки що інформації про загиблих або поранених українців не надходила.

В МЗС запевнили, що безпосередньо у зону стихійного лиха відправилася група співробітників посольства України в Індії. Підключений почесний консул України в Непалі.

«МЗС, Департамент консульської служби та посольства України в Індії та КНР продовжують здійснювати моніторинг ситуації та тримають справу щодо зникнення 55 громадян України на особливому контролі», — підкреслили у відомстві.

Інші деталі про українців

Українська альпіністка, перша українка, яка зійшла на Еверест, Ірина Галай розповіла BBC News Україна, що серед українців, які зникли у Непалі, є її знайомі.

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«Зранку я розмовляла напряму з непальцями, які займаються пошуком цих людей. Вони сказали, що останній зв’язок з групою був о 9:00 ранку 26-го серпня. Потім зв’язок зник», — каже Ірина.

За її словами, зараз на місці працюють непальські військові та гелікоптери.

Вона також зазначила, що наразі невідомо, чи пройшла українська група прикордонний контроль,

«Ніхто не знає, чи вони все-таки пройшли, чи ще були на території Китаю на момент трагедії», — каже Ірина.

Ресторан «Чорноморка» також написав допис, що їхні колеги перебували в цьому районі між Тибетом і Непалом.

Серед зниклих українців може бути група психологині Ірини Блонської

Як пише kp.ua, серед зниклих безвісти може бути українська група, яка вирушила до Непалу й Тибету на ретрит Ірини Блонської. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Анонс про ретрит Блонської у Непалі зник з її соцмереж. Проте за даними видання, в її Telegram-каналі раніше анонсувалося, що з 11 до 26 серпня відбудеться духовна подорож маршрутом Непал — Тибет — Кайлас. Програма передбачала перебування учасників у Катманду, Лхасі та Шигацзе, поїздку до району підніжжя Евересту й перебування біля озера Манасаровар. Завершальним етапом мала стати кора — традиційний обхід гори Кайлас.

Зауважимо, що саме цей високогірний регіон, де знаходиться гора Кайлас, найбільше постраждав від стихії.

Пізніше в Instagram Ірини Блонської зʼявилася соріз, у якій йшлося про те, що група Ірини зараз перебуває в Непалі.

«Дорогі, як ви знаєте, група Ірини зараз перебуває в Непалі. 26 числа там сталася дуже сильна повінь, і відтоді ніхто з групи не виходив на зв’язок. У нас до вас величезне прохання. Давайте, сьогодні кожен із нас помолиться за них. За те, щоб усі учасники групи, усі, хто зараз перебуває там, були живі та неушкоджені. Щоб вони благополучно дісталися до своїх рідних, повернулися додому, до тих, хто їх любить і чекає. Нехай кожен із них повернеться додому живим і неушкодженим», — йдеться в дописі.

Зауважимо, що прізвище самої Блонської значиться на сайті пошуку зниклих під час повені людей.

У соцмережі Тhreads українці підтверджують, що група Блонської зникла і шукають своїх знайомих, які до неї входили.

Ірина Галай у коментарі ВВС уточнює, що зниклі українці з групи Блонської — це звичайні туристи, які йшли навколо гори Кайлас.

«Зазвичай, я знаю, що всі туристичні компанії закінчують кору (обхід навколо якоїсь святині. — Ред.) в кінці червня і починають її аж в кінці вересня, тому що літо жарке і льодовики тануть, тому це вважається не дуже сприятливим часом. Плюс сильні дощі, мусони починаються. Тобто влітку — це не сезон. Але там зараз фестиваль Джанай Пурніма (одне з важливих релігійних свят для індусів у Непалі — Ред.). Всі паломники туди ринули на цей Кайлас і от серед них була і українська велика група на чолі з Іриною Блонською», — зазначила Ірина Галай.

На її думку, зниклі українці — це звичайні туристи, які йшли, щоб знайти спокій і душевну рівновагу.

«Від чого ще більш мені боляче, тому що знаю деяких людей, які реально хотіли хоч трохи відпочити від стресовості українського життя і отримали отаке», — каже альпіністка.

Організатор групових подорожей, який спеціалізується на експедиціях і паломницьких турах в Гімалаї, Олександр Кислун у коментарі тому ж ВВС припустив, що у групі Блонської було близько 30 людей.

«Одна група яку повела Ірина Блонська, з нею орієнтовно 30 людей, наскільки я знаю, мені пишуть багато знайомих чиї друзі в тій групі. Саме сьогодні вони мали проходити кордон. І друга група — це мій клієнт, якого я власне водив на Кайлас 9 років тому», — розповів Кислун.

Громадяни яких ще країн зникли

Міністр закордонних справ Австралії підтвердила в четвер, що щонайменше 34 австралійці вважаються зниклими безвісти. «Наскільки ми розуміємо, ці австралійці входили в різні паломницькі та туристичні групи», — сказала міністерка репортерам в Аделаїді.

За її словами, уряд Непалу поки що офіційно не запросив допомоги, проте Австралія вже координує гуманітарну відповідь з Непалом, ООН, Червоним Хрестом та іншими організаціями.

За даними МЗС Малайзії, у четвер зросла кількість зниклих: з 55 малайзійцями у Катманду зараз не вдається зв’язатися через серйозні перебої в роботі інфраструктури.

Як зазначає The Guardian, серед зниклих безвісти:

177 людей — з Індії,

90 — зі США,

34 — з Австралії,

33 — з Великої Британії,

25 — з Канади.

Крім них, у списках зниклих числяться громадяни Німеччини, Сінгапуру, ПАР, Японії, Нової Зеландії та інших країн.

Дата публікації 19:30, 27.08.26 Кількість переглядів 29 ТСН 19:30 27 серпня | Балістика по Києву! Нещадний удар шахедами! Трагедія в Непалі

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