Масштабна повінь в Індії забрала життя 30 людей, близько сотні - пропали безвісти

Масштабна повінь в Індії забрала життя 30 людей, близько сотні - пропали безвісти

Затоплено багато населених пунктів.

На півдні Індії через масштабну повінь загинуло щонайменше 30 людей, близько сотні - пропали безвісти, а тисячі - залишилися без житла.

Про це з посиланням на місцеву владу повідомляє видання ВВС.

Також читайте Дерево впало на авто: через сильний вітер у Польщі загинула одна людина

Стихійне лихо сталося в штаті Андгра Прадеш. "Постійні проливні дощі протягом тижня призвели до повені. Кілька сіл були відрізані від автомагістралей. Це призвело до того, що владі вкрай складно відправляти предмети першої необхідності та проводити рятувальні операції",- йдеться у повідомленні видання.

У результаті паводків затоплено багато населених пунктів. Деякі з них відрізані від інших міст, а також залишилися без електрики. Злива спричинила багато зсувів ґрунт. Це зруйнувало будинки та багато об'єктів інфраструктури.

Зазначається, що у деяких населених пунктах паралізоване транспортне сполучення, заблокована залізниця. Саме тому продукти, воду та медичні препарати доставляють літаками, які задіяли з армії та авіації. До пошуково-рятувальних операцій у затоплених селах залучили військових.

Як повідомлялося, в американському штаті Вашингтон внаслідок сильних дощів почалися повені. Через негоду сотням людей довелося покинути свої будинки, заблокована міжштатна автомагістраль та відключено електропостачання. У штаті оголосили надзвичайний стан, служби намагаються ліквідувати наслідки стихії.

Читайте також: