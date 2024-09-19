Масштабна повінь вирує в Європі: вода затоплює парламент Угорщини, пік попереду (відео)

Через масштабні повені міністр Віктор Орбан зібрав 18 вересня пресконференцію щодо ситуації у країні.
Циклон "Борис", який приніс масштабну повінь, дістався Угорщини. Через збільшення опадів Дунай вийшов з берегів та підтопив будівлю угорського парламенту.
Видання Index повідомляє, що у багатьох містах Угорщини почали перекривати дороги та попередили про перебої з газом та електрикою.
"Циклон "Борис" досяг Європи, принісши з собою величезну кількість опадів. Вода затопила автомагістралі, населені пункти та цілі міста в кількох країнах, але на Дунаї та його притоках також був високий ступінь готовності до повеней. В Угорщині водозбірні басейни річок Дунай, Лайта, Раба та Репче готуються до небезпечного рівня води", - йдеться на сайті інформаційного агентства.
У Мережі публікують відео, на яких видно, як вулиці на головній площі Будапешта пішли під воду, а будівля парламенту частково опинилася під водою.
За інформацією місцевих видань, угорське Кішороші був повністю відрізаний водою від зовнішнього світу, ситуація у Ваці також була критичною. У країні тимчасово повністю зупинено роботу кількох поромів. За даними Національної генеральної дирекції водних ресурсів, у середу ввечері рівень води в столиці досяг понад пів метра - 732 сантиметрів.
Через масштабні повені міністр Віктор Орбан зібрав 18 вересня пресконференцію щодо ситуації у країні. Там він заявив, що зараз найважчий період. Влада готується до піку води, який, за прогнозами, очікується в Будапешті в суботу вдень.
Нагадаємо, масштабна повінь, яка на вихідних накрила Східну Європу, наближається до польського Вроцлава.
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