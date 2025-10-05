Масштабна пожежа на російському НПЗ: у Нижегородській області дрони атакували завод «Лукойла»

Атака на НПЗ в Росії

У ніч проти неділі, 5 жовтня 2025 року, у Нижегородській області Російської Федерації пролунали численні вибухи, які місцеві жителі пов’язують з атакою невідомих дронів. Ймовірною ціллю удару став Ніжегородський нафтопереробний завод (НПЗ) «Лукойл» у місті Кстово, в районі якого спалахнула масштабна пожежа.

Про атаку дронів та пожежу в районі підприємства повідомили місцеві пабліки та засоби масової інформації.

Для цього стратегічного підприємства це вже щонайменше четвертий відомий удар від початку 2025 року.

Нічний удар та сподівання росіян

Вибухи у Кстово почали лунати після 02:30 ночі, і місцеві жителі одразу ж почали обговорювати «дронову небезпеку» у місцевих чатах. Вони повідомляли про роботу систем протиповітряної оборони та нарахували щонайменше чотири гучні вибухи у промисловій зоні.

Також повідомляється, що в районі підприємства «Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез» видно яскраве полум’я та густий дим. При цьому, частина місцевих жителів висловлювала сподівання, що дрони влучили «не на завод».

Четвертий за потужністю завод і постійна мішень

Ніжегородський НПЗ у Кстово — це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії, яке є ключовим у забезпеченні паливом як внутрішнього ринку, так і експорту. Підприємство розташоване приблизно за 800 кілометрів від найближчого кордону з Україною.

Завод здатен переробляти до 17,0 млн тонн нафти на рік, що робить його четвертим за величиною у РФ. Підприємство випускає понад 50 найменувань нафтопродуктів, зокрема автомобільні, авіаційні та дизельні палива, а також нафтобітуми.

Цей об’єкт став однією з постійних цілей для «дронових санкцій» з боку України, спрямованих на підрив військово-економічного потенціалу агресора.

Хронологія «дронових санкцій» у 2025 році

Атака 5 жовтня стала черговим успішним ударом по цьому стратегічному підприємству. У 2025 році завод зазнавав нападів неодноразово:

Січень : Підприємство було атаковане у рамках масованого нальоту дронів на російські об’єкти. За інформацією джерел у розвідці, чотири безпілотники влучили у ціль, спричинивши потужну пожежу.

Лютий : На заводі спалахнула масштабна пожежа, подробиці якої російська влада не розголошує. У ЗМІ просочилася лише інформація, що на заводі спалахнула установка, в якій зберігається бензин.

Червень : На території НПЗ виникла велика пожежа. Хоча росіяни офіційно заявили лише про загоряння установок із виробництва бітуму, очевидці повідомляли, що загорілась саме нафтопереробна частина підприємства після двох вибухів.

Липень: В районі Кстовського НПЗ знову лунали вибухи та відбулося загоряння після удару дронів.

Нагадаємо, кожна така атака призводить до виведення з ладу критично важливих підприємств держави-агресорки. Звичайні росіяни, схоже, відчувають наслідки ударів, однак влада традиційно все заперечує. В ISW підкреслюють, що дефіцит бензину у Росії загострили саме нещодавні удари України по російських НПЗ.