Масштабна пожежа охопила багатоповерхівки - багато людей заблоковані, є загиблі (фото, відео)

Гонконг / © Associated Press

Реклама

У Гонконзі у районі Тай По спалахнула велика пожежа в багатоповерхових будинках у житловому комплексі Wang Fuk Court. Відомо про чотирьох загиблих, кількість людей всередині будинків поки невідома.

Про це пише Reuters та BBC .

Влада Гонконгу підтвердила, що внаслідок інциденту до лікарень було доставлено дев’ять осіб. На жаль, четверо з них померли, троє перебувають у критичному стані, і лише один постраждалий має стабільний стан. Серед тих, хто отримав травми, є й пожежники, які брали участь у ліквідації загоряння, як повідомляють кореспонденти Reuters.

Реклама

Місцеві ЗМІ, посилаючись на дані поліції, інформують, що наразі кількість людей, заблокованих усередині охоплених вогнем споруд, залишається невідомою.

© Associated Press

Один з мешканців, якого ідентифікували як містер Вонг, не зміг стримати сліз біля місця трагедії, розповівши кореспонденту Reuters, що його дружина залишається заблокованою в одній із будівель.

Початково пожежу було класифіковано як третій рівень тяжкості за п’ятибальною шкалою. Однак, зважаючи на стрімке поширення, її рівень послідовно підвищували спочатку до четвертого, а згодом — до найвищого, п’ятого рівня.

На фотографіях з місця події видно, що будівлі комплексу були оточені бамбуковим риштуванням. Медіа зазначають, що в будівництві воно використовується як заміна традиційним сталевим конструкціям завдяки своїй легкості, швидкості монтажу та високій міцності.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Дніпрі через атаку дронів спалахнули пожежі у житлових будинках.