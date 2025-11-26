ТСН у соціальних мережах

Масштабна пожежа охопила багатоповерхівки - багато людей заблоковані, є загиблі (фото, відео)

Пожежа сталась у житловому комплексі Wang Fuk Court.

Гонконг

Гонконг / © Associated Press

У Гонконзі у районі Тай По спалахнула велика пожежа в багатоповерхових будинках у житловому комплексі Wang Fuk Court. Відомо про чотирьох загиблих, кількість людей всередині будинків поки невідома.

Про це пише Reuters та BBC.

Влада Гонконгу підтвердила, що внаслідок інциденту до лікарень було доставлено дев’ять осіб. На жаль, четверо з них померли, троє перебувають у критичному стані, і лише один постраждалий має стабільний стан. Серед тих, хто отримав травми, є й пожежники, які брали участь у ліквідації загоряння, як повідомляють кореспонденти Reuters.

Місцеві ЗМІ, посилаючись на дані поліції, інформують, що наразі кількість людей, заблокованих усередині охоплених вогнем споруд, залишається невідомою.

/ © Associated Press

© Associated Press

Один з мешканців, якого ідентифікували як містер Вонг, не зміг стримати сліз біля місця трагедії, розповівши кореспонденту Reuters, що його дружина залишається заблокованою в одній із будівель.

Початково пожежу було класифіковано як третій рівень тяжкості за п’ятибальною шкалою. Однак, зважаючи на стрімке поширення, її рівень послідовно підвищували спочатку до четвертого, а згодом — до найвищого, п’ятого рівня.

На фотографіях з місця події видно, що будівлі комплексу були оточені бамбуковим риштуванням. Медіа зазначають, що в будівництві воно використовується як заміна традиційним сталевим конструкціям завдяки своїй легкості, швидкості монтажу та високій міцності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Дніпрі через атаку дронів спалахнули пожежі у житлових будинках.

