Масштабна пожежа спалахнула на фабриці: загинули 16 людей

Пожежа на швейній фабриці та складі хімікатів у Бангладеш / © Getty Images

У столиці Бангладеш сталася масштабна пожежа на швейній фабриці та складі хімікатів, яка забрала щонайменше 16 життів. Кілька людей зазнали поранень.

Про це повідомили в управлінні пожежної служби та цивільної оборони країни, інформує AP.

Як зазначив представник відомства Талха бін Джашим, займання сталося 14 жовтня у районі Мірпур. Попередньо, полум’я виникло на третьому поверсі семиповерхової будівлі, де розташовувалося швейне виробництво.

Рятувальники вже виявили тіла загиблих, кілька людей отримали поранення. Пожежу вдалося локалізувати до вечора, однак операція з пошуку та порятунку триває.

Бангладеш залишається другою у світі країною за масштабами виробництва одягу після Китаю. У цій галузі працюють близько 4 млн людей, переважно жінки.

Щорічно текстильна промисловість приносить країні близько 40 млрд. дол. від експорту, здебільшого до США та Європи. Водночас галузь має сумну репутацію через часті аварії та пожежі, причиною яких називають слабкий контроль безпеки та систематичні порушення будівельних норм.

До слова, напередодні в італійському містечку Кастель-д’Аццано під час виселення родини з будинку стався потужний вибух газу. Унаслідок заздалегідь спланованого злочину загинуло троє карабінерів, ще 25 осіб (військові, поліцейські, рятувальники) отримали поранення. Прокуратура кваліфікувала дії сім’ї, яка наситила будинок газом, як умисне вбивство.