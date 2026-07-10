Масштабна пожежа в Іспанії забрала десятки життів: люди згоріли в автомобілях

Пожежа в Андалусії / © Bild

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В іспанському регіоні Андалусія внаслідок масштабної лісової пожежі загинули щонайменше двадцять осіб. Ще близько двадцяти людей вважаються зниклими безвісти. Частина загиблих згоріла у власних автомобілях, намагаючись утектися від вогню.

Про це повідомляє видання BILD.

Пожежа спалахнула після полудня 9 липня поблизу Лас-Гальярдоса і через сильну посуху та вітер швидко охопила понад 3000 гектарів лісу. Рятувальники знайшли тіла чотирьох жертв у згорілому автомобілі, який став для них пасткою через заблоковані дороги та густий дим.

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За попередньою інформацією, це могла бути машина з правостороннім кермом, у якій перебували громадяни Великої Британії. Інші загиблі намагалися врятуватися пішки через пересохле русло річки, проте вогонь наздогнав їх і там.

За даними місцевої влади, більшість жертв є іноземцями, наразі триває процес їх ідентифікації. Внаслідок стихійного лиха щонайменше вісім людей отримали травми, четверо з них перебувають у важкому стані із серйозними опіками. Кількість зниклих безвісти за різними даними становить від 19 до 23 осіб.

Через небезпеку понад тисячу місцевих жителів та туристів евакуювали, багато хто з них провів ніч у тимчасових притулках. Загалом постраждалий район навколо Альмерії є популярним курортом, який щороку відвідують близько 2,7 мільйона відпочивальників. Зараз із вогнем борються близько 150 пожежників та спеціальні підрозділи армії.

Ймовірною причиною катастрофи називають обірвану лінію електропередачі, яка впала на суху траву, проте офіційного підтвердження цього наразі немає. На трагедію вже відреагував Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Він заявив, що «глибоко шокований» і закликав жителів регіону проявляти крайню обережність.

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Нагадаємо, рятувальники повністю ліквідували пожежу у Чорнобильській зоні відчуження, з якою боролися протягом двох тижнів.

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