ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
84
Час на прочитання
1 хв

Масштабна пожежа в Лондоні: що сталося з колишнім телецентром ВВС

Пожежу в історичній будівлі колишньої штаб-квартири BBC намагаються загасити з ночі, залучено близько 100 рятувальників.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Пожежа в Лондоні

В Лндоні горить колишня штаб-квартира BBC

У Лондоні в районі Вайт-ситі спалахнула пожежа в колишньому телецентрі BBC, який був штаб-квартирою телерадіокомпанії до 2013 року. На боротьбу з вогнем прибули близько 100 пожежників та 15 пожежних машин.

Про це пише видання Sky News.

«Ресторан, зовнішня тераса та повітропровід продовжують горіти, тоді як низка квартир також постраждала від пожежі», — заявив речник пожежної служби.

Масштабна рятувальна операція

Повідомлення про пожежу надійшли після 3 години ночі. Бригади з Хаммерсміта, Північного Кенсінгтона, Чізвіка та прилеглих пожежних частин були мобілізовані на місце події. Щоб допомогти загасити вогонь з висоти, було задіяно дві 32-метрові драбини.

Пожежа охопила верхні поверхи дев’ятиповерхової будівлі на Вуд-Лейн. Найближчі будівлі були евакуйовані як запобіжний захід.

Наслідки та розслідування

Унаслідок пожежі одна людина отримала допомогу від парамедиків. Вулиця Вуд-Лейн перекрита для руху транспорту, і людям радять уникати цього району.

Причина пожежі наразі невідома. На місці події продовжують працювати рятувальники.

Нагадаємо, троє чоловіків отримали вироки за підпал у Лондоні складу, який постачав обладнання Starlink до України. Слідство виявило зв’язок із «групою Вагнера».

Дата публікації
Кількість переглядів
84
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie