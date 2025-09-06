Масштабна пожежа в Лондоні: що сталося з колишнім телецентром ВВС

В Лндоні горить колишня штаб-квартира BBC

У Лондоні в районі Вайт-ситі спалахнула пожежа в колишньому телецентрі BBC, який був штаб-квартирою телерадіокомпанії до 2013 року. На боротьбу з вогнем прибули близько 100 пожежників та 15 пожежних машин.

Про це пише видання Sky News.

«Ресторан, зовнішня тераса та повітропровід продовжують горіти, тоді як низка квартир також постраждала від пожежі», — заявив речник пожежної служби.

Масштабна рятувальна операція

Повідомлення про пожежу надійшли після 3 години ночі. Бригади з Хаммерсміта, Північного Кенсінгтона, Чізвіка та прилеглих пожежних частин були мобілізовані на місце події. Щоб допомогти загасити вогонь з висоти, було задіяно дві 32-метрові драбини.

Пожежа охопила верхні поверхи дев’ятиповерхової будівлі на Вуд-Лейн. Найближчі будівлі були евакуйовані як запобіжний захід.

Наслідки та розслідування

Унаслідок пожежі одна людина отримала допомогу від парамедиків. Вулиця Вуд-Лейн перекрита для руху транспорту, і людям радять уникати цього району.

Причина пожежі наразі невідома. На місці події продовжують працювати рятувальники.

Нагадаємо, троє чоловіків отримали вироки за підпал у Лондоні складу, який постачав обладнання Starlink до України. Слідство виявило зв’язок із «групою Вагнера».