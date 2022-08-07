Масштабна пожежа на нафтобазі на Кубі та затримання російської шпигунки у Косові: головні новини ночі 7 серпня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 7 серпня:
- Влучання блискавки спричинило масштабну пожежу на базі зберігання нафти на заході Куби. Читати далі –>
- Російську пропагандистку арештували на прикордонному переході на півночі Косова за підозрою у шпигунстві. Читати далі –>
- Голова Корпусу вартових ісламської революції заявив, що Ізраїль “заплатить високу ціну” за авіаудари по сектору Гази. Читати далі –>
- З України 7 серпня буде експортовано понад 160 тисяч тонн кукурудзи, борошна та олії. Читати далі –>
- 6 серпня на південному фронті українські воїни знищили чотири зенітно-ракетні системи С-300 та зенітно-ракетний гарматний комплекс Панцир-С1. Читати далі –>
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