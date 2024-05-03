Масштабна пожежа на заводі у Берліні: над містом поширюється токсична хмара диму (відео)

У п'ятницю, 3 травня, спалахнула будівля металургійного заводу Diehl Metal Applications на південно-західній околиці Берліна. Пожежники попередили населення про розповсюдження токсичного диму. Мешканцям німецької столиці рекомендують залишатися у приміщеннях, закрити вікна та вимкнути кондиціонери.

Про це пише BILD.

"Наразі чотири поверхи будівлі повністю згоріли. Частина будівлі вже обрушилася. Пожежні працюють лише зовні. Вогонь більше неможливо взяти під контроль зсередини", – повідомив представник пожежної служби Берліна Адріан Венцель.

Дим від пожежі піднімається у повітря великою хмарою та поширюється у північному напрямку від місця пожежі. Жителі отримали попередження через мобільний додаток NINA, де зазначена небезпечна зона поширення токсичних речовин.

Хмара токсичного диму поширюється над Берліном. Скріншот програми NINA / Фото: скриншот з відео

"Ми можемо підтвердити, що в будівлі горять хімікати. Там зберігалися сірчана кислота та ціанід міді. Існує ризик утворення ціаністого водню (синільної кислоти), який підніметься у повітря разом із димом. Наразі на чергуванні перебувають 130 пожежників", – повідомив Венцель., додавши, що рятувальники працюють у захисних костюмах

Відомо, що на заводі проводили рафінування та гальванізацію металів для очищення поверхонь виробів, що виготовляють на заводі.

У школах Берліна скасовано заняття, всі учні та співробітники відправлені додому. Розташовані поруч із заводом магазини також закриті.

Наразі причина виникнення пожежі невідома. Рятувальники повідомили, що постраждалих немає, усі співробітники заводу та люди з розташованих поблизу будівель встигли самостійно залишити небезпечну зону.

Нагадаємо, в Росії спалахнула пожежа біля автомобільного заводу "КамАЗ". Росіяни говорять про нібито спалах сміття біля підприємства.

Читайте також: