Масштабна пожежа у Каліфорнії: зросла кількість жертв

Пожежі тривають через сильний вітер та посуху, ускладнюючи роботу пожежних служб.

Лісові пожежі у Каліфорнії продовжують поширюватися, і ситуація залишається критичною. Найбільшими осередками вогню є пожежі в районах Палісейдс і Ітон.

Про це пише NBC News.

У Палісейдс вогонь охопив 23 654 акри, але його вдалося локалізувати лише на 11%. У районі Ітон площа пожежі становить 14 117 акрів, а рівень локалізації досяг 15%.

Кількість загиблих від пожеж зросла до 16 осіб. Вогонь знищив понад 5 000 будівель, серед яких багато житлових будинків. Тисячі мешканців були евакуйовані, а рятувальні служби продовжують працювати в екстремальних умовах.

Президент США Джо Байден обговорив із місцевою владою заходи щодо надання федеральної допомоги постраждалим районам. Пожежні команди використовують усі наявні ресурси, включаючи авіацію, щоб стримати поширення вогню.

Влада закликає мешканців дотримуватися рекомендацій, бути готовими до евакуації та слідкувати за офіційними повідомленнями щодо змін ситуації.

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі вирують масштабні лісові пожежі, які знищили цілі райони. Евакуйовано десятки тисяч людей, під загрозою опинилися знакові й заможні місцевості.

Читайте також: