Масштабна пожежа у РФ на кордоні з Україною триває: через вітер та спеку згоріло понад 20 будинків і магазини

У Ростовській області РФ, що на кордоні з Україною, продовжують вирувати масштабні пожежі.

Вогонь дістався і до помешкань росіян: уже згоріло понад 20 житлових будинків, магазини.

Про це повідомляє сайт 161.ru.

В Усть-Донецькому спалахнуло лісництво. Площа пожежі - понад 300 тис. квадратних метрів. Росіяни намагаються ліквідувати пожежу вертольотом.

У станиці Верхньокундрюченська горить вже понад 20 житлових будинків та кілька магазинів.

Займання у Ростовській області ліквідовують одразу на кількох напрямках. До цього залучено більше 300 чоловік. У регіоні оголошена надзвичайна пожежна небезпека. Ліквідацію займання ускладнюють ще і сильний вітер та спека.

Нагадаємо, у місті Костянтинівськ Ростовської області, що біля українського кордону, вирує потужна степова пожежа. Вогонь посилює вітер та спека, які не дають погасити займання. Полум'я вже підібралось до житлових будинків.

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