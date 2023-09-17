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Масштабна пожежа у російському Єкатеринбурзі: що трапилося (фото, відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Масштабна пожежа в російському місті Єкатеринбурзі / © із соцмереж
Масштабна пожежа в російському місті Єкатеринбурзі / © із соцмереж
Масштабна пожежа в російському місті Єкатеринбурзі / © із соцмереж
Масштабна пожежа в російському місті Єкатеринбурзі / © із соцмереж
Масштабна пожежа в російському місті Єкатеринбурзі / © із соцмереж
Масштабна пожежа в російському місті Єкатеринбурзі / © із соцмереж
Масштабна пожежа в російському місті Єкатеринбурзі / © із соцмереж

Густий чорний дим було видно у багатьох районах четвертого за кількістю населення міста Росії.

У неділю, 17 вересня, у російському місті Єкатеринбурзі, яке є адміністративним центром Свердловської області та четвертим за кількістю населення містом РФ, спалахнула масштабна пожежа. 

Про це повідомляють місцеві Telgram-канали, публікуючи фото та відео з місця інциденту.

Величезний стовп чорного диму бачили мешканці у різних районах міста. Складалося враження, що палає найбільший на Уралі виставковий центр "Експо-Єкатеринбург".

Згодом з'ясувалося, що пожежа спалахнула у промзоні неподалік.

"У МНС прокоментували пожежу. Горить промзона на Сибірському тракті. Площа пожежі - 250 квадратних метрів. Вогнем охоплено і полімерні матеріали. У гасінні беруть участь 18 осіб та 6 спецмашин", - повідомляли в Telegram-каналі “E1.RU”.

Пожежники не тільки гасили вогонь, але й намагалися врятувати від пожежі бочки, в яких, ймовірно, були горючі речовини.

Спершу у місцевому МНС запевняли, що обійшлося без постраждалих. Згодом стало відомо, що постраждала одна людина, її забрала швидка.

Зрештою пожежу вдалося загасити. Причини загорання наразі не повідомляють.

Нагадаємо, у ніч проти 17 вересня в Орловські області Росії сталася пожежа на нафтовій базі. Місцеві жителі повідомляють про вибух перед початком пожежі.

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Дата публікації
Перегляди
387
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