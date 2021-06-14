Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Масштабна пожежа у США: над хімічним заводом підіймається величезний стовп диму, влада оголосила евакуацію

Займання вже прокоментувало керівництво заводу Chemtool.

В місті Роктон, що в американському штаті Іллінойс, сталася масштабна пожежа на хімічному заводі Chemtool. 

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Пожежна служба Роктону вже видала розпорядження про обов'язкову евакуацію через пожежу на хімічному підприємстві. Евакуації підлягають всі жителі та підприємства у радіусі однієї милі від місця розташування заводу, де сталася пожежа.

Займання вже прокоментувало керівництво заводу Chemtool. Власник заводу заявив, що всі працівники підприємства у безпеці. Наразі невідомо, що стало причиною пожежі, але власник заводу готовий співпрацювати з владою, щоб встановити всі обставини.

Нагадаємо, що у російському місті Новосибірську внаслідок вибухів та пожежі на газовій автозаправній станції зазнали опіків та травм два десятки осіб, серед них — двоє пожежників.