Масштабна пожежа у США: над хімічним заводом підіймається величезний стовп диму, влада оголосила евакуацію

Займання вже прокоментувало керівництво заводу Chemtool.

В місті Роктон, що в американському штаті Іллінойс, сталася масштабна пожежа на хімічному заводі Chemtool.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Пожежна служба Роктону вже видала розпорядження про обов'язкову евакуацію через пожежу на хімічному підприємстві. Евакуації підлягають всі жителі та підприємства у радіусі однієї милі від місця розташування заводу, де сталася пожежа.

#BREAKING: Massive Fire And Explosions At Chemtool Incorporated Chemical Plant In #Rockton, Illinois. Major Evacuations Underway. #BreakingNews pic.twitter.com/MTToccuAv7 — BREAKING NEWS (@Breaking_4_News) June 14, 2021

Займання вже прокоментувало керівництво заводу Chemtool. Власник заводу заявив, що всі працівники підприємства у безпеці. Наразі невідомо, що стало причиною пожежі, але власник заводу готовий співпрацювати з владою, щоб встановити всі обставини.

Нагадаємо, що у російському місті Новосибірську внаслідок вибухів та пожежі на газовій автозаправній станції зазнали опіків та травм два десятки осіб, серед них — двоє пожежників.

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