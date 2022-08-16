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Масштабна пожежа в РФ: кількість пошкоджених будівель у Ростовській області зросла до 60

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Масштабна пожежа в РФ: кількість пошкоджених будівель у Ростовській області зросла до 60

Фото: скриншот з відео

У Ростовській області, що на кордоні з Україною, продовжують вирувати масштабні пожежі.

15 серпня у Ростовській області Росії виникла масштабна пожежа. В Усть-Донецькому спалахнуло лісництво.  

Станом на ранок 16 серпня, кількість пошкоджених будівель зросла до 60, площа пожежі збільшилась до 136 га.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ РФ.

"Площа пожежі збільшилась. Жителів станиці було евакуйовано до пунктів тимчасового розміщення", - заявили в МНС РФ.

Нагадаємо, у Криму повідомляють про вибухи, піднявся величезний стовп диму (відео).

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