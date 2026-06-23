Масштабна тривога охопила РФ: росіяни публікують фото прильотів по заводу на Бєлгородщині

Удар по заводу на Бєлгородщині / © соцмережі

Реклама

Вдень 23 червня масштабна повітряна тривога охопила західні регіони РФ. Після цього у Мережі повідомили про ймовірний удар по заводу в Олексіївці Бєлгородської області.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

За їхніми даними, йдеться про крейдяний завод «Мелзавод». Вони публікують фотографії з місця атаки. Судячи з знімків, об’єкт майже повністю зруйнований.

Реклама

Зауважимо, що цей завод спеціалізується на видобутку та первинній обробці нерудних корисних копалин. Раніше українські джерела повідомляли, що Росія залучає підприємство до забезпечення потреб армії.

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

Після 10-ї у багатьох областях Росії оголосили повітряну тривогу. Сирени лунали у західних регіонах. Це одна із наймасштабніших тривог на території країни-агресорки.

© соцмережі

Атаки по Росії — останні новини:

Напередодні, 22 червня, українські сили завдали потужних ударів по стратегічних об’єктах у глибокому тилу РФ та на окупованих територіях. Зокрема, по Московському НПЗ, заводу у Воронежі, порту та інших об’єктах у Криму. За даними Генштабу, українські сили уразили центр космічного зв’язку «Дубна» у Московській області та порт «Кавказ».

На тлі потужних атак, за даними ЗМІ, Росія могла розпочати перекидання засобів ППО з фронту до Москви. Із кадрів, які публікають у соцмережах, перекинули ЗРГК «Панцирь».

Реклама

Новини партнерів