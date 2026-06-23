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Масштабна тривога охопила РФ: росіяни публікують фото прильотів по заводу на Бєлгородщині
Після 10-ї у багатьох областях Росії оголосили повітряну тривогу.
Вдень 23 червня масштабна повітряна тривога охопила західні регіони РФ. Після цього у Мережі повідомили про ймовірний удар по заводу в Олексіївці Бєлгородської області.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
За їхніми даними, йдеться про крейдяний завод «Мелзавод». Вони публікують фотографії з місця атаки. Судячи з знімків, об’єкт майже повністю зруйнований.
Зауважимо, що цей завод спеціалізується на видобутку та первинній обробці нерудних корисних копалин. Раніше українські джерела повідомляли, що Росія залучає підприємство до забезпечення потреб армії.
Після 10-ї у багатьох областях Росії оголосили повітряну тривогу. Сирени лунали у західних регіонах. Це одна із наймасштабніших тривог на території країни-агресорки.
Атаки по Росії — останні новини:
Напередодні, 22 червня, українські сили завдали потужних ударів по стратегічних об’єктах у глибокому тилу РФ та на окупованих територіях. Зокрема, по Московському НПЗ, заводу у Воронежі, порту та інших об’єктах у Криму. За даними Генштабу, українські сили уразили центр космічного зв’язку «Дубна» у Московській області та порт «Кавказ».
На тлі потужних атак, за даними ЗМІ, Росія могла розпочати перекидання засобів ППО з фронту до Москви. Із кадрів, які публікають у соцмережах, перекинули ЗРГК «Панцирь».