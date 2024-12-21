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Масштабне забруднення мазутом після аварії російських танкерів: супутникові фото

Масштабне забруднення мазутом після аварії російських танкерів: супутникові фото

Берег моря. Ілюстративне зображення / Фото: pixabay.com

На знімках видно плями мазуту на узбережжі та мішки, в які його збирають. 

Після аварії двох російських танкерів у Керченській протоці площа забруднення мазутом берегової лінії на Кубані збільшилася до 54 кілометрів.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”, публікуючи супутникові знімки пляжів Анапи та Вітязево після забруднення нафтопродуктами.

© Telegram російської служби
Фото: Telegram російської служби "Радіо Свобода"
© Telegram російської служби
Фото: Telegram російської служби "Радіо Свобода"

Опубліковані фото були зроблені у січні цього року та вчора, 20 грудня. 

© Telegram російської служби
Фото: Telegram російської служби "Радіо Свобода"
© Telegram російської служби
Фото: Telegram російської служби "Радіо Свобода"

На знімках видно плями мазуту на узбережжі та мішки, в які його збирають. 

© Telegram російської служби
Фото: Telegram російської служби "Радіо Свобода"
© Telegram російської служби
Фото: Telegram російської служби "Радіо Свобода"

Як пишуть російські джерела, мазут встигає просочитися з мішків назад у пісок через те, що їх не встигають вивозити.

Місцева влада повідомила, що в Анапі необхідно очистити 44 кілометри берегової лінії, у Темрюкському районі – 10 кілометрів. 

Загалом до робіт з очищення Чорноморського узбережжя залучено понад 6 тисяч осіб та понад 300 одиниць техніки.

За словами губернатор Краснодарського краю РФ, прибирання пляжів може тривати близько місяця.

Нагадаємо, 15 грудня в акваторії Керченської протоки сталася масштабна аварія: затонуло два російські танкери, кожен з яких перевозив понад чотири тисячі тонн мазуту. Витік нафтопродуктів неабияк вплине на природнє середовище та може спричинити екологічну катастрофу. Не обійшлося й без людських жертв.

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