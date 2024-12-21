Масштабне забруднення мазутом після аварії російських танкерів: супутникові фото

На знімках видно плями мазуту на узбережжі та мішки, в які його збирають.
Після аварії двох російських танкерів у Керченській протоці площа забруднення мазутом берегової лінії на Кубані збільшилася до 54 кілометрів.
Про це повідомляє “Радіо Свобода”, публікуючи супутникові знімки пляжів Анапи та Вітязево після забруднення нафтопродуктами.
Опубліковані фото були зроблені у січні цього року та вчора, 20 грудня.
На знімках видно плями мазуту на узбережжі та мішки, в які його збирають.
Як пишуть російські джерела, мазут встигає просочитися з мішків назад у пісок через те, що їх не встигають вивозити.
Місцева влада повідомила, що в Анапі необхідно очистити 44 кілометри берегової лінії, у Темрюкському районі – 10 кілометрів.
Загалом до робіт з очищення Чорноморського узбережжя залучено понад 6 тисяч осіб та понад 300 одиниць техніки.
За словами губернатор Краснодарського краю РФ, прибирання пляжів може тривати близько місяця.
Нагадаємо, 15 грудня в акваторії Керченської протоки сталася масштабна аварія: затонуло два російські танкери, кожен з яких перевозив понад чотири тисячі тонн мазуту. Витік нафтопродуктів неабияк вплине на природнє середовище та може спричинити екологічну катастрофу. Не обійшлося й без людських жертв.
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