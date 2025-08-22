Масштабні перевірки рахунків у Польщі: за що податкова може заблокувати ваші гроші

Польські злоті / © Pexels

У Польщі податкова служба все частіше перевіряє рахунки у польських банках. Зросла кількість запитів на звільнення від банківської таємниці та аналізів підозрілих переказів.

Про це пише видання inPoland.

Від липня 2022 року, згідно зі змінами, внесеними до Податкового кодексу Польщі, податкові інспекції отримали розширені повноваження щодо перевірки банківських рахунків. Національна податкова адміністрація (KAS) тепер може аналізувати залишки на рахунках, історію транзакцій та кредитні угоди, навіть якщо особа безпосередньо не підозрюється у скоєнні злочину.

Від початку дії правил до кінця 2024 року податківці подали понад 4800 заяв на перевірки.

Податкові інспекції подали запити на доступ до банківських даних у зв’язку з поточними підготовчими провадженнями або роз’яснювальною діяльністю щодо злочинів, дрібних правопорушень та фінансових злочинів і дрібних правопорушень — відповідно до статті 48 пункту 1 Закону про Національну фінансову адміністрацію.

Під час перевірки податкова служба аналізує, серед іншого, кількість та тип банківських рахунків, обороти та залишки на рахунках, історію переказів з інформацією про відправників та одержувачів, укладені кредитні та депозитні договори, а також можливий доступ до банківських скриньок.

Крім того, банки зобов’язані повідомляти податкові органи про підозрілі операції. До них належать, наприклад, великі перекази, часті платежі невеликих сум протягом короткого періоду часу, перекази від кількох відправників на подібні суми або незвичайні права на переказ. Така діяльність може свідчити про спробу обійти систему або приховати справжнє джерело коштів.

Згідно з чинними правилами, банки зобов’язані подавати інформацію до Національної податкової адміністрації, якщо сума однієї транзакції перевищує еквівалент 15 000 євро — наразі приблизно 64 000 злотих. Ця вимога випливає із Закону про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. У таких випадках дані передаються до відповідних систем моніторингу.

Дані, зібрані KAS, мають на меті перевірити чесність платників податків та запобігти фінансовим порушенням, навіть якщо проти особи, яка проходить перевірку, немає офіційних звинувачень.

Нагадаємо, українцям, які проживають у Польщі, стане простіше оформлювати документи на проживання. Ухвалений Радою міністрів проєкт змін до Закону про іноземців передбачає можливість подавати заяви на «карти побиту» повністю онлайн.