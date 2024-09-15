Масштабні повені у Європі: у Польщі та Чехії скасували низку рейсів до України

Станом на зараз обидва поїзди з Праги - до Чопа і до Перемишля - досі на території Чехії.

Через масштабні повені у Польщі та Чехії оператори обоїх країн тимчасово скасували низку рейсів до України.

Про це інформує "Укрзалізниця".

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"Укрзалізниця" на зв’язку з перевізниками обох країн і готова допомогти з гнучкою організацією стиковок для українських пасажирів. Станом на зараз обидва поїзди з Праги - до Чопа і до Перемишля - досі на території Чехії і без шансів встигнути на свої стиковочні українські рейси", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що готові прийняти пасажирів із квитками на сьогоднішні поїзди на будь-який рейс аналогічного напрямку протягом найближчої доби на будь-які вільні місця без обміну квитків.

"Що стосується пасажирів з України, які прямують на свою стиковку у празькому напрямку, то радимо зв'язатися з вашим чеським або польським оператором залізниці і уточнити розклад наступних рейсів. Є висока ймовірність того, що пасажирам варто запланувати ночівлю у місті стиковки", - зазначала українська залізниця.

Нагадаємо, Східну Європу накрив циклон "Борис". Рекордні опади викликали масштабні повені, є руйнування та перші загиблі.

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