Масштабні повені вбили 17 людей — деталі
Через раптові повені в кількох районах Афганістану загинули 17 осіб.
Масштабні повені охопили кілька регіонів Афганістану після періоду сильної засухи, що змінилася інтенсивними дощами та снігопадами.
Про це повідомляє AP.
За офіційними даними Національного управління з ліквідації наслідків стихійних лих, підтверджено загибель щонайменше 17 людей, ще 11 осіб отримали поранення.
У районі Кабкан, що в провінції Герат, стихія призвела до трагедії: внаслідок обвалу даху житлового будинку загинуло п’ятеро членів однієї родини, серед них — двоє дітей.
Повені торкнулися понад 1800 сімей. Значна частина пошкоджених будинків зведена з глини, що зробило їх особливо вразливими до руйнівної сили води. Крім житла, стихія знищила худобу та важливі об’єкти критичної інфраструктури. У найбільш постраждалих районах вже працюють спеціальні групи для оцінки завданої шкоди та визначення потреб у допомозі.
Нагадаємо, на півночі Афганістану стався землетрус магнітудою 6,3. Щонайменше десятеро людей загинуло.