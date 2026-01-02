Найбільше постраждали вразливі громади у сільській місцевості / © Getty Images

Масштабні повені охопили кілька регіонів Афганістану після періоду сильної засухи, що змінилася інтенсивними дощами та снігопадами.

Про це повідомляє AP.

За офіційними даними Національного управління з ліквідації наслідків стихійних лих, підтверджено загибель щонайменше 17 людей, ще 11 осіб отримали поранення.

У районі Кабкан, що в провінції Герат, стихія призвела до трагедії: внаслідок обвалу даху житлового будинку загинуло п’ятеро членів однієї родини, серед них — двоє дітей.

Повені торкнулися понад 1800 сімей. Значна частина пошкоджених будинків зведена з глини, що зробило їх особливо вразливими до руйнівної сили води. Крім житла, стихія знищила худобу та важливі об’єкти критичної інфраструктури. У найбільш постраждалих районах вже працюють спеціальні групи для оцінки завданої шкоди та визначення потреб у допомозі.

Нагадаємо, на півночі Афганістану стався землетрус магнітудою 6,3. Щонайменше десятеро людей загинуло.