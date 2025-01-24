Масштабні протести у Словаччині: тисячі людей вийшли на вулиці проти уряду Фіцо

Протестувальники виступають проти позиції уряду та внутрішніх політичних рішень, які вони вважають суперечливими.

24 січня, у пʼятницю ввечері, у понад 20 містах Словаччини розпочались масові протести під гаслом “Словаччина – це Європа”, що є реакцією на політику уряду Роберта Фіцо.

Про це повідомило Aktuality.

Ініціаторами протестів стали ініціатива “Мир Україні” та опозиційні політичні партії, а акції набули міжнародного масштабу, зокрема, протести пройшли в Польщі, Чехії, Німеччині та Ірландії. За даними ЗМІ, в Кошице, другому за величиною місті країни, на вулиці вийшло близько 15 тисяч осіб.

Поліція, яка забезпечує порядок під час акцій, закликала учасників дотримуватися інструкцій правоохоронців та бути уважними до оточуючих. Мітингувальники вимагають змін у внутрішній і зовнішній політиці Словаччини.

Водночас у деяких містах Словаччини були анонсовані контракції з гаслом “Словаччина – не Україна”, на одну з яких у Братиславі зібралося близько 40 осіб.

Протести в Словаччині проти політики Роберта Фіцо / Фото: aktuality.sk

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо скликав засідання Ради безпеки Словацької Республіки у четвер, 23 січня. На зустрічі обговорили дані, представлені Службою інформації Словаччини, щодо планів опозиції повалити уряд країни.

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