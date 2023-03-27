Масштабні протести в Ізраїлі: Нетаньягу може оголосити про призупинення розгляду судової реформи – ЗМІ

Розгляд судової реформи в Ізраїлі спричинив масові протести у країні.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу може у понеділок, 27 березня, оголосити про призупинення розгляду судової реформи, яка спричинила масові протести в країні.

Про це повідомляє The times of Israel.

Як пише ЗМІ, Нетаньягу перебуває в офісі прем'єр-міністра і проводить безпекові й правові дискусії. Прем'єр може призупинити розгляд судової реформи, проте міністр юстиції Яров Левін погрожує піти у відставку, якщо він це зробить.

Наразі більшість членів коаліції виступають за відмову від ухвалення законопроєкту на тлі загальнонаціональних протестів в країні через судову реформу.

Протести в Ізраїлі

11 березня 2023 року відбулася акція, яку іменували "найбільшою в історії Ізраїлю", близько 500 тис. мітингувальників вимагали відкликання судової реформи.

У неділю, 26 березня, у Тель-Авіві поліція за допомогою водометів і офіцерів на конях розігнала протестувальників.

Міністр юстиції Ярів Левін є автором судової реформи в Ізраїлі. Вона передбачає обмеження можливості Верховного суду Ізраїлю (БАГАЦ) зупиняти дію певного закону, якщо той вважає такий закон антиконституційним. Окрім того, Левін пропонує змінити порядок призначення суддів.

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