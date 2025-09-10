ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
476
Час на прочитання
2 хв

Масштабні протести охопили Францію: поліція арештовує людей сотнями

Протести та страйки під гаслом «Заблокуємо все» спричинили значні перебої в роботі транспорту та призвели до зіткнень із поліцією у великих містах.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Протести у Франції

Протестувальники у Франції виступають проти політики «затягування пасків» / © Associated Press

Внаслідок політичної кризи у Франції відбуваються масові загальнонаціональні протести під гаслом «Bloquons tout» («Заблокуємо все»). Люди блокують дороги, що спричинило значні перебої в роботі транспорту. У великих містах виникли сутички з поліцією, що призвело до сотень арештів.

Про це повідомляють BFM TV, а також інші французькі та світові медіа, зокрема Al Jazeera та Associated Press.

Причини та масштаби протестів

Протести є відповіддю на глибоку політичну кризу та «політику затягування пасків» уряду. Рух «Bloquons tout» з’явився у соціальних мережах як спонтанна ініціатива і закликав до загальнонаціонального блокування країни. Акції організовано на знак протесту проти урядових заходів економії, які включають заморожування пенсій та скорочення державних витрат.

Особливе обурення викликала зміна прем’єр-міністра та призначення на цю посаду близького соратника президента Еммануеля Макрона — колишнього міністра оборони Себастьєна Лекорню.

«Це ляпас», — заявив протестувальник у Ліоні в інтерв’ю AFP. Він додав, що люди «втомилися від послідовних урядів і потребують змін».

Урядові джерела повідомляють про розгортання 80 тисяч поліцейських по всій країні. За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, сьогодні у русі «Заблокуємо все» взяли участь щонайменше 175 000 осіб, по всій країні пройшло 550 мітингів. Було заарештовано 473 протестувальники, майже половина з них — 203 людини — у Парижі.

Наслідки для громадян та реакція влади

Протести спричинили серйозні перебої у повсякденному житті. Протестувальники блокували дороги, підпалювали сміттєві баки, що призвело до заторів та змусило поліцію використовувати сльозогінний газ. У Парижі кілька станцій метро та ліній приміських поїздів були тимчасово закриті. У Марселі, Нанті та Ліоні також відбулися зіткнення.

«Хоча рух „Блокуємо все“ мобілізував десятки тисяч людей, він видається менш інтенсивним, ніж попередні спалахи заворушень», — зазначають журналісти.

Попри значні зусилля протестувальників, уряд заявив, що завдяки швидкому реагуванню поліції, повного «паралічу» країни вдалося уникнути. Однак масові затримання демонструють, що влада має намір жорстко придушувати будь-які спроби блокування інфраструктури.

Аналітики вважають, що ці протести є вираженням глибокого невдоволення громадян економічною нерівністю та політичним курсом Макрона.

Нагадаємо, нещодавно в Індонезії спалахнули масові протести через безробіття та низькі зарплати. Протестувальники підпалили парламент, внаслідок заворушень є загиблі.

Дата публікації
Кількість переглядів
476
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie