Масштабні протести охопили Францію: поліція арештовує людей сотнями
Протести та страйки під гаслом «Заблокуємо все» спричинили значні перебої в роботі транспорту та призвели до зіткнень із поліцією у великих містах.
Внаслідок політичної кризи у Франції відбуваються масові загальнонаціональні протести під гаслом «Bloquons tout» («Заблокуємо все»). Люди блокують дороги, що спричинило значні перебої в роботі транспорту. У великих містах виникли сутички з поліцією, що призвело до сотень арештів.
Про це повідомляють BFM TV, а також інші французькі та світові медіа, зокрема Al Jazeera та Associated Press.
Причини та масштаби протестів
Протести є відповіддю на глибоку політичну кризу та «політику затягування пасків» уряду. Рух «Bloquons tout» з’явився у соціальних мережах як спонтанна ініціатива і закликав до загальнонаціонального блокування країни. Акції організовано на знак протесту проти урядових заходів економії, які включають заморожування пенсій та скорочення державних витрат.
Особливе обурення викликала зміна прем’єр-міністра та призначення на цю посаду близького соратника президента Еммануеля Макрона — колишнього міністра оборони Себастьєна Лекорню.
«Це ляпас», — заявив протестувальник у Ліоні в інтерв’ю AFP. Він додав, що люди «втомилися від послідовних урядів і потребують змін».
Урядові джерела повідомляють про розгортання 80 тисяч поліцейських по всій країні. За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, сьогодні у русі «Заблокуємо все» взяли участь щонайменше 175 000 осіб, по всій країні пройшло 550 мітингів. Було заарештовано 473 протестувальники, майже половина з них — 203 людини — у Парижі.
Наслідки для громадян та реакція влади
Протести спричинили серйозні перебої у повсякденному житті. Протестувальники блокували дороги, підпалювали сміттєві баки, що призвело до заторів та змусило поліцію використовувати сльозогінний газ. У Парижі кілька станцій метро та ліній приміських поїздів були тимчасово закриті. У Марселі, Нанті та Ліоні також відбулися зіткнення.
«Хоча рух „Блокуємо все“ мобілізував десятки тисяч людей, він видається менш інтенсивним, ніж попередні спалахи заворушень», — зазначають журналісти.
Попри значні зусилля протестувальників, уряд заявив, що завдяки швидкому реагуванню поліції, повного «паралічу» країни вдалося уникнути. Однак масові затримання демонструють, що влада має намір жорстко придушувати будь-які спроби блокування інфраструктури.
Аналітики вважають, що ці протести є вираженням глибокого невдоволення громадян економічною нерівністю та політичним курсом Макрона.
Нагадаємо, нещодавно в Індонезії спалахнули масові протести через безробіття та низькі зарплати. Протестувальники підпалили парламент, внаслідок заворушень є загиблі.