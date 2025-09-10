Масштабні протести охопили Францію: поліція арештовує людей сотнями

Протестувальники у Франції виступають проти політики «затягування пасків» / © Associated Press

Внаслідок політичної кризи у Франції відбуваються масові загальнонаціональні протести під гаслом «Bloquons tout» («Заблокуємо все»). Люди блокують дороги, що спричинило значні перебої в роботі транспорту. У великих містах виникли сутички з поліцією, що призвело до сотень арештів.

Про це повідомляють BFM TV, а також інші французькі та світові медіа, зокрема Al Jazeera та Associated Press.

Причини та масштаби протестів

Протести є відповіддю на глибоку політичну кризу та «політику затягування пасків» уряду. Рух «Bloquons tout» з’явився у соціальних мережах як спонтанна ініціатива і закликав до загальнонаціонального блокування країни. Акції організовано на знак протесту проти урядових заходів економії, які включають заморожування пенсій та скорочення державних витрат.

Особливе обурення викликала зміна прем’єр-міністра та призначення на цю посаду близького соратника президента Еммануеля Макрона — колишнього міністра оборони Себастьєна Лекорню.

«Це ляпас», — заявив протестувальник у Ліоні в інтерв’ю AFP. Він додав, що люди «втомилися від послідовних урядів і потребують змін».

Урядові джерела повідомляють про розгортання 80 тисяч поліцейських по всій країні. За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, сьогодні у русі «Заблокуємо все» взяли участь щонайменше 175 000 осіб, по всій країні пройшло 550 мітингів. Було заарештовано 473 протестувальники, майже половина з них — 203 людини — у Парижі.

Наслідки для громадян та реакція влади

Протести спричинили серйозні перебої у повсякденному житті. Протестувальники блокували дороги, підпалювали сміттєві баки, що призвело до заторів та змусило поліцію використовувати сльозогінний газ. У Парижі кілька станцій метро та ліній приміських поїздів були тимчасово закриті. У Марселі, Нанті та Ліоні також відбулися зіткнення.

«Хоча рух „Блокуємо все“ мобілізував десятки тисяч людей, він видається менш інтенсивним, ніж попередні спалахи заворушень», — зазначають журналісти.

Попри значні зусилля протестувальників, уряд заявив, що завдяки швидкому реагуванню поліції, повного «паралічу» країни вдалося уникнути. Однак масові затримання демонструють, що влада має намір жорстко придушувати будь-які спроби блокування інфраструктури.

Аналітики вважають, що ці протести є вираженням глибокого невдоволення громадян економічною нерівністю та політичним курсом Макрона.

Нагадаємо, нещодавно в Індонезії спалахнули масові протести через безробіття та низькі зарплати. Протестувальники підпалили парламент, внаслідок заворушень є загиблі.