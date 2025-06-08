Масштабні протести спалахнули в Лос-Анджелесі, для приборкання направили нацгвардію: що стало причиною

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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У Сполучених Штатах Америки спалахнули потужні громадські протести, епіцентром яких став Лос-Анджелес. Причиною стали масштабні рейди імміграційної поліції, що викликали хвилю обурення серед громадян і правозахисників. Президент Дональд Трамп ухвалив рішення залучити Національну гвардію для стримування заворушень і відновлення порядку в місті.

Про це повідомляють Bloomberg та The Guardian.

Білий дім оголосив про розгортання щонайменше 2000 бійців Нацгвардії. Військові мають залишатися на місці протягом 60 днів або довше — за потреби. Глава Пентагону також не виключив залучення морської піхоти, якщо рівень насильства з боку протестувальників зростатиме.

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Приводом для акцій стали дії Служби імміграції та митного контролю США (ICE), яка цього тижня щодня затримувала по 2000 осіб без документів по всій країні. У самому Лос-Анджелесі було заарештовано понад сотню нелегальних мігрантів. У відповідь тисячі громадян вийшли на вулиці з вимогою зупинити депортації та припинити утиски людей без статусу.

У п’ятницю натовп з понад 1000 осіб заблокував будівлю федеральної влади у центрі Лос-Анджелеса. Наступного дня демонстрації перемістилися до південного району Парамаунт. Правоохоронці застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати, щоб розігнати мітингувальників. Протести переросли у сутички з поліцією, що ще більше посилило напруження в регіоні.

Федеральна влада звинувачує місцеве керівництво Каліфорнії у бездіяльності. Міністерство внутрішньої безпеки публічно розкритикувало губернатора штату Ґевіна Ньюсома та мера Лос-Анджелеса Карен Басс, вважаючи, що їхня риторика сприяє ескалації конфлікту. Водночас губернатор заявив, що дії Вашингтона лише провокують ситуацію, а введення військ є надмірною відповіддю.

Поліція Лос-Анджелеса також виступила із заявою, що не братиме участі в рейдах ICE і не співпрацює з федеральними агентами у питанні масових депортацій. Правоохоронці наголосили, що зосереджені лише на забезпеченні порядку та громадської безпеки.

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Своєю чергою, Секретар Міністерства внутрішньої безпеки Крісті Ноем попередила учасників протестів про кримінальну відповідальність за насильство щодо співробітників ICE та поліції. Тим часом сама міграційна служба заявила про намір посилити затримання та виконати обіцянку президента Трампа провести наймасштабнішу депортацію в історії країни.

Наразі ситуація у Лос-Анджелесі залишається напруженою. Громади побоюються за свої права, тоді як уряд демонструє жорстку позицію щодо нелегальної міграції. Аналітики попереджають: конфлікт між федеральною та місцевою владою, а також із громадянським суспільством може лише загостритись у найближчі тижні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заборонив в’їзд до Сполучених Штатів громадянам 12 країн.