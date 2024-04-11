Масштабні затоплення в російських регіонах: тисячі будинків вже під водою (відео)

У Томській, Кемеровській та Оренбурзькій областях Росії через різке підняття рівня води в річках Том та Урал затоплено тисячі будинків та доріг.

У Томській області Росії сильно піднявся рівень води в річці Том, унаслідок чого затопило дороги і будинки в селах під облцентром. Також постраждали будинки в сусідній Кемеровській області РФ.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Зазначається, що частково затопило селище Усть-Кабирза в сусідній Кемеровській області РФ − під водою опинилося 44 домоволодіння, більше 70 осіб росіяни вивезли з затоплення.

У місті Оренбург Оренбурзької області РФ зараз борються, щоб не підпустити воду до багатоповерхівок місцевого ЖК "Гранд Парк". За даними влади, туди перебазують водоналивні дамби.

В іншому місті Оренбурзької області − Орську – рівень річки Урал нібито трохи впав. Повідомляється, що вода відійшла від 820 будинків, але все ще залишаються підтопленими близько 6 тисяч будинків.

Потоп у Росії: відео

Нагадаємо, 6 квітня у Росії прорвало дамбу на річці Урал. Внаслідок цього сталося масштабне підтоплення. Влада РФ намагається організувати евакуацію тисяч росіян.

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