Масштабні заворушення у Франції: протестувальники отримали зброю

Протести тривали до ранку суботи попри оголошену днем раніше заборону на всі масштабні заходи в країні.

У Франції тривають протести через загибель 17-річного студента від рук поліції. Напередодні президент Емманюель Макрон терміново повернувся до Парижа, залишивши саміт ЄС у Брюсселі. Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило, що після четвертої ночі масових заворушень через убивство поліцією підлітка у країні затримані 994 особи.

Про це пише France 24.

Повернувшись до Франції, Макрон заявив, що додаткові сили безпеки будуть розгорнуті для стримування заворушень. Він сказав, що Міністерство внутрішніх справ мобілізує "додаткові кошти" для боротьби з насильницькими протестами, а також зазначив, що не можна експлуатувати смерть підлітка.

Як пише газета le Figaro, у Марселі протестувальники розграбували склад зі зброєю і отримали в розпорядження гвинтівки. У Бордо мітингувальники напали на поліцейську дільницю, закинувши всередину будівлі димові шашки.

Повідомляється, що протести тривають у багатьох містах. Бунтівники будують барикади, підпалюють шашки, відбуваються сутички з поліцейськими.

Поліція розганяє протест у Парижі / Фото: Associated Press

Міністр внутрішніх справ країни Жеральд Дарманен виключив можливість запровадження у Франції надзвичайного стану, однак наголосив, що "реакція держави буде жорсткою".

"Коли нападають на школи, мерії, поліцейські дільниці та соціальні центри, ми бачимо, що страждають саме мешканці робітничих кварталів. Це не просто політичні символи, – сказав очільник МВС.

Що сталося

27 червня у передмісті Парижа двоє поліцейських зупинили жовтий Mercedes, яким керував 17-річний хлопець. Його зупинили за порушення правил дорожнього руху. На відео, яке поширилося соціальними мережами, видно, що один з поліцейських тримав водія на прицілі, і коли автівка рушила — правоохоронець вистрілив.

Журналісти пишуть, що французькі офіційні особи уважно стежать за ситуацією, оскільки такі інциденти в минулому призводили до масових соціальних заворушень. Міністерство внутрішніх справ заявило, що кількість випадків, коли водії ігнорують накази поліції зупинитися, різко зросла, і під час таких інцидентів поліцейські часто самі стають жертвами.

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