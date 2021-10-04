Масштабний розлив нафти у Каліфорнії призвів до закриття пляжів і загибелі тварин: що відомо

Масштабний розлив нафти у Каліфорнії призвів до закриття пляжів і загибелі тварин: що відомо

В океан витекло понад пів мільйона літрів важкої нафти.

У Каліфорнії в неділю, 3 жовтня, екстрені служби почали очищати пляжі від одного з найбільш масштабних в історії американського штату розливів нафти.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що інцидент стався поблизу округу Оріндж у ніч проти суботи, коли понад 572,8 літрів важкої нафти компанії Amplify Energy витекли в океан.

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Уздовж берега вже розгорнули скімери і бонові загородження, масляні плями також збирають пластиковими пакетами. Окрім того, рятувальники шукають постраждалих тварин, щоб надати їм допомогу.

За словами пані мера Гантінгтон-Біч Кмі Карр, місцеві пляжі залишатимуться закритими від кількох тижнів до кількох місяців.

"Цей розлив нафти є однією з найбільш руйнівних ситуацій, з якою наша громада стикалася за десятиліття, - вказала Карр. - Ми робимо все від нас залежне, щоб захистити здоров'я та безпеку наших мешканців, відвідувачів та природного середовища існування".

Наглядачка округу Оріндж Катріна Фолі розповіла, що на місці інциденту виявили мертвими птахів і рибу. Одній качці, вкритій олією, надали ветеринарну допомогу.

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Представники органів охорони здоров'я округу попередили жителів про "значний екологічний вплив", а також вказали на ймовірність появи запаморочення, головного болю та інших симптомів. Площа розливу нафти перевищує 33 квадратні кілометри, пише NBC News.

У 1990 році на цій же ділянці узбережжя нафтовий танкер American Trader розлив майже 1,6 мільйона літрів нафти, внаслідок чого загинула риба та близько 3,4 тис. птахів.

Раніше повідомлялося, що контейнеровоз "MV X-Press Pearl" з хімікатами, який майже два тижні палав біля берегів Шрі-Ланки, може спровокувати екологічну катастрофу.

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