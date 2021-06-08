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Масштабний збій у роботі світових ЗМІ: "лягли" сайти CNN, New York Times The Guardian

Масштабний збій у роботі світових ЗМІ: "лягли" сайти CNN, New York Times The Guardian

УНІАН

Не працювали сайти найбільших медіакомпаній і не лише.

Сьогодні вранці стався величезний глобальний збій в роботі Інтернету. Так, відомо про перебої у роботі New York Times, The Guardian, CNN і Financial Times та інших. Також не працює британський урядовий портал, соцмережа Twitch і онлайн-крамниця Amazon.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Відвідувачі, які намагалися отримати доступ до CNN.com, отримали повідомлення: «Швидка помилка: невідомий домен: cnn.com». Спроби отримати доступ до веб-сайту Financial Times виявили подібне повідомлення. Коли відвідували користувачі New York Times та веб-сайту gov.uk уряду Великобританії було повідомлення "Помилка 503. Недоступна служба".

Що стало причиною збою - наразі невідомо. Припускають, все через проблеми у роботі популярної мережі розповсюдження контенту Fastly , яка надає послуги багатьом сайтам.  Там прокоментували, що проблему виявили і виправили.

Новини світу: Twitter, Amazon та низка сайтів відомих ЗМІ не працюють через збій

Новини світу: Twitter, Amazon та низка сайтів відомих ЗМІ не працюють через збій