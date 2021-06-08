Масштабний збій у роботі світових ЗМІ: "лягли" сайти CNN, New York Times The Guardian

Не працювали сайти найбільших медіакомпаній і не лише.

Сьогодні вранці стався величезний глобальний збій в роботі Інтернету. Так, відомо про перебої у роботі New York Times, The Guardian, CNN і Financial Times та інших. Також не працює британський урядовий портал, соцмережа Twitch і онлайн-крамниця Amazon.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Відвідувачі, які намагалися отримати доступ до CNN.com, отримали повідомлення: «Швидка помилка: невідомий домен: cnn.com». Спроби отримати доступ до веб-сайту Financial Times виявили подібне повідомлення. Коли відвідували користувачі New York Times та веб-сайту gov.uk уряду Великобританії було повідомлення "Помилка 503. Недоступна служба".

Vast chunks of the internet are offline, including The Verge. Until we’re back, we’re reporting to you live out of Google Docs. Here’s what we know so far about the outage: https://t.co/4b1p2qhYif — The Verge (@verge) June 8, 2021

Що стало причиною збою - наразі невідомо. Припускають, все через проблеми у роботі популярної мережі розповсюдження контенту Fastly , яка надає послуги багатьом сайтам. Там прокоментували, що проблему виявили і виправили.

Новини світу: Twitter, Amazon та низка сайтів відомих ЗМІ не працюють через збій

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