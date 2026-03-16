Масштабний блекаут: без електрики залишилися понад 10 млн людей

Блекаут

Куба залишилася без світла. Там стався масштабний блекаут, унаслідок якого без електроенергії залишилися близько 11 млн людей. Енергосистема країни повністю відключилася на тлі глибокої економічної та енергетичної кризи.

Про це повідомляє АР.

У Міністерстві енергетики та гірничої промисловості повідомили про «повне відключення» національної електромережі. Наразі фахівці з’ясовують причини аварії. За попередніми даними, електростанції, які працювали на момент колапсу, не повідомляли про технічні несправності.

Це вже третій масштабний блекаут за останні чотири місяці, що свідчить про серйозні проблеми з енергетичною інфраструктурою.

Енергомережа на межі колапсу

Експерти зазначають, що електромережа країни сильно зношена і давно потребує модернізації. Професор Американського університету Вільям ЛеоГранде наголосив, що інфраструктура «давно перевищила свій нормальний термін служби».

«Техніки, які підтримують роботу мережі, — справжні чарівники, враховуючи її стан», — сказав він.

За його словами, якщо ситуація не зміниться, країну може чекати економічний колапс, соціальний хаос і масова міграція населення.

Люди змушені викидати їжу

Жителі розповідають, що постійні перебої з електрикою суттєво впливають на повсякденне життя.

61-річний мешканець столиці Томас Давід Веласкес Феліпе зазначив, що через відключення псуються продукти харчування.

«Те небагато, що ми маємо поїсти, просто псується», — сказав він.

48-річна Яймісель Санчес Пенья також скаржиться, що продукти, які вона купує за гроші, надіслані сином із США, доводиться викидати через тривалі відключення.

«Моя 72-річна мама щодня страждає від цього», — додала жінка.

Дефіцит палива

За словами президента країни Мігеля Діаса-Канеля, держава не отримувала поставок нафти вже три місяці. Через це енергосистема працює на поєднанні сонячної енергії, природного газу та термоелектростанцій.

Однак цього недостатньо для забезпечення потреб населення, особливо з огляду на те, що країна виробляє лише близько 40% необхідної нафти.

Експерти також зазначають, що уряд не має достатньо валюти для закупівлі запчастин та модернізації електростанцій, що лише поглиблює енергетичну кризу.

