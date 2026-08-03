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Масштабний блекаут стався в одній із країн: повністю обвалилася енергосистема
Куба знову залишилася без електроенергії. Через аварію в національній енергосистемі весь острів, включно зі столицею Гаваною, опинився у темряві.
На Кубі стався черговий масштабний блекаут — увесь острів із населенням близько 10 мільйонів людей залишився без електроенергії.
Про це повідомляє Reuters.
Цей блекаут став черговим у серії масштабних аварій, які останнім часом регулярно паралізують життя на острові. Лише минулого місяця Куба пережила три загальнонаціональні відключення.
Основними причинами кризи називають зношеність енергетичної інфраструктури, проблеми з ремонтом електростанцій та нестачу палива. Багато кубинських електростанцій працюють десятиліттями й потребують модернізації.
Тривалі перебої з електрикою вже вплинули не лише на побут людей, а й на роботу систем водопостачання та охолодження, що ще більше ускладнює ситуацію для населення.
Нагадаємо, енергетична криза на Кубі триває вже кілька місяців, супроводжуючись багатогодинними, а останнім часом — і багатоденними перебоями з електрикою. Головними причинами критичної ситуації є застаріла інфраструктура енергосистеми та нафтова блокада з боку США, яка суттєво обмежила постачання пального на острів.