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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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242
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Масштабний блекаут стався в одній із країн: повністю обвалилася енергосистема

Куба знову залишилася без електроенергії. Через аварію в національній енергосистемі весь острів, включно зі столицею Гаваною, опинився у темряві.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Острів занурився у повну темряву

Острів занурився у повну темряву / © Associated Press

На Кубі стався черговий масштабний блекаут — увесь острів із населенням близько 10 мільйонів людей залишився без електроенергії.

Про це повідомляє Reuters.

Цей блекаут став черговим у серії масштабних аварій, які останнім часом регулярно паралізують життя на острові. Лише минулого місяця Куба пережила три загальнонаціональні відключення.

Основними причинами кризи називають зношеність енергетичної інфраструктури, проблеми з ремонтом електростанцій та нестачу палива. Багато кубинських електростанцій працюють десятиліттями й потребують модернізації.

Тривалі перебої з електрикою вже вплинули не лише на побут людей, а й на роботу систем водопостачання та охолодження, що ще більше ускладнює ситуацію для населення.

Нагадаємо, енергетична криза на Кубі триває вже кілька місяців, супроводжуючись багатогодинними, а останнім часом — і багатоденними перебоями з електрикою. Головними причинами критичної ситуації є застаріла інфраструктура енергосистеми та нафтова блокада з боку США, яка суттєво обмежила постачання пального на острів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
242
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