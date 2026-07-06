Масштабний блекаут стався в одній із країн: без світла залишилося 10 мільйонів людей

Відключення світла

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У понеділок опівдні на Кубі повністю вийшла з ладу національна електромережа, внаслідок чого близько 10 мільйонів жителів карибського острова залишилися без електропостачання.

Про це повідомило інформаційне агентство Reuters.

Блекаут на Кубі — що відомо

Повідомляється, що наразі кубинський оператор електромереж UNE з’ясовує точні причини масштабного загальнонаціонального аварійного відключення. Зазначається, що ще до повного колапсу енергосистеми майже дві третини території країни вже перебували без світла.

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Зазначається, що енергетична криза на Кубі триває вже кілька місяців, супроводжуючись багатогодинними, а останнім часом — і багатоденними перебоями з електрикою. Головними причинами критичної ситуації є застаріла інфраструктура енергосистеми та нафтова блокада з боку США, яка суттєво обмежила постачання пального на острів.

У виданні повідомили, що нинішній тотальний блекаут став черговим важким випробуванням для кубинців, які через тривалу відсутність світла позбавлені можливості повноцінно працювати чи відпочувати в умовах літньої карибської спеки.

Ситуація на Кубі — останні новини

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа готується до можливого загострення ситуації на Кубі вже цього літа. Трамп наразі не санкціонував вторгнення на Кубу та віддає перевагу мирному переходу до «вільної Куби».

Раніше повідомлялося, що США посилили розвідувальні польоти поблизу Куби, демонстративно фіксуючи переміщення військових літаків і дронів.

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