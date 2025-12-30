Масштабний блекаут у Підмосков’ї: понад 600 тисяч росіян залишилися без світла

Масштабний блекаут у Підмосков’ї: понад 600 тисяч мешканців залишилися без світла / © ASTRA

У Московській області РФ зафіксували масове відключення електроенергії, яке охопило кілька великих районів.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

За даними російських ЗМІ, без енергопостачання залишилися понад 600 тисяч осіб. Інцидент збігся в часі з оголошенням загрози атаки безпілотників та звітами мерії Москви про роботу ППО. Найскладніша ситуація спостерігається у Раменському, Жуковському та Литкаріно.

Окрім відсутності світла, росіяни масово скаржаться на перебої в роботі інтернету та мобільного зв’язку. Місцева адміністрація Раменського міського округу підтвердила факт аварії. За версією російської влади, причиною блекауту стало загоряння електротехнічної шини на живильному центрі в Доніно.

Масштабний блекаут у Підмосков’ї. Понад 600 тисяч мешканців залишилися без світла / © соцмережі

«Наразі триває перепідключення споживачів на резервні джерела живлення там, де це можливо технічно. Решту ділянок мережі виведено в ремонт. Орієнтовний час відновлення робіт — 2 години», — йдеться у повідомленні адміністрації.

Як повідомили у російських медіа, попри офіційні заяви про «технічну несправність», інцидент стався на тлі активної атаки БпЛА. Раніше мер Москви Сергій Собянін заявив про знищення трьох безпілотників на підльоті до столиці РФ. Зв’язок між роботою ППО, падінням уламків та пожежею на енергооб’єкті в Доніно російська влада прямо не підтверджує, проте мешканці у соцмережах пов’язують ці події.

Масштабний блекаут у Підмосков’ї: понад 600 тисяч мешканців залишилися без світла. / © соцмережі

Також повідомляється, що компанія «Россети Московский регион» підтверджує відсутність напруги в кількох населених пунктах. Точна причина займання на підстанції залишається офіційно «невідомою». У регіоні продовжують діяти заходи безпеки через можливу повторну появу БпЛА.

Нагадаємо, у Росії в ніч проти 29 грудня знову зафіксували серію вибухів у різних регіонах. Під ударом, за повідомленнями, опинився аеродром «Ханська» в місті Майкоп, а в Тулі оголошували ракетну небезпеку.

Раніше повідомлялося, що у місті Сизрань Самарської області РФ зафіксували атаку безпілотників.