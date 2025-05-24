Масштабний блекаут залишив без світла Каннський фестиваль та 160 тисяч будинків

Каннський фестиваль / © Associated Press

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У суботу, 24 травня, на півдні Франції стався масштабний блекаут, який залишив без електроенергії близько 160 000 будинків та вплинув на роботу міжнародного кінофестивалю у Каннах.

Про це повідомляє CNN з посиланням на оператора французької електромережі компанію RTE.

За даними RTE, причиною блекауту стали два інциденти. Спершу стався спалах на високовольтній підстанції в Таннероні в департаменті Вар, після чого сталося падіння опори ЛЕП в районі озера Сен-Касьєн за кілька годин.

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У RTE припускають, що пожежа була наслідком навмисних дій.

Від знеструмлення постраждали Канни, Антиби, Мандельє та низка інших міст.

Блекаут стався перед церемонією закриття 78-го Каннського кінофестивалю.

За інформацією FranceInfo, організатори задіяли три аварійні генератори, щоб забезпечити можливість проведення кінопоказів.

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Адміністрація фестивалю, як пише BFMTV, повідомила: учасникам та гостям «не варто турбуватися» про те, що відключення електроенергії вплине на церемонію закриття, на якій буде оголошено володарів головних призів фестивалю. Через аварію було припинено лише частину ранкових показів — «приблизно на п’ять хвилин».

За даними EuroWeeklyNews, у Каннах ситуація близька до хаосу. Магазини в місті були змушені закритися через перебої з електропостачанням, телефонний та мобільний зв’язок також були порушені та працювали зі збоями.

Нагадаємо, попередній масштабний блекаут стався 28 квітня в Іспанії та Португалії, а також низці районів Франції та Андорри. Внаслідок масштабного відключення електрики постраждали жителі всіх міст Піренейського півострова, загальне населення якого сягає 50 млн осіб.