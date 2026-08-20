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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Масштабний удар по тилу РФ: дрони уразили один із найбільших НПЗ (відео)

Для ураження підприємства, що забезпечує російську армію дизелем, бензином та авіапальним, було застосовано вітчизняні безпілотники FP-1.

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Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Масштабний удар по тилу РФ: дрони уразили один із найбільших НПЗ (відео)

© Associated Press

Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу «Танеко» в російському Нижньокамську (Республіка Татарстан).

Ураження об’єкта вітчизняними безпілотниками FP-1 підтвердили в оборонній компанії Fire Point.

Нагадаємо, вранці 20 серпня в російському Татарстані сталася серія вибухів на нафтопереробному заводі Т”анеко», що розташований у Нижньокамську

Атака безпілотників почалася близько 04:00 години та супроводжувалася роботою засобів протиповітряної оборони в Тукаєвському та Нижньокамському районах. За попередньою інформацією, внаслідок удару є загиблі.

Спроби перехопити повітряні цілі фіксувалися протягом певного часу вранці: спочатку в Тукаєвському районі, а згодом двічі — у Нижньокамському. Офіційні органи наразі не надають детальної інформації про масштаб руйнувань на самому заводі.

«Танеко» є одним із найбільших нафтопереробних комплексів РФ із проєктною потужністю понад 16 млн тонн нафти на рік. Підприємство є критичним для ворога, оскільки виробляє дизельне та авіаційне паливо, бензин і широкий спектр інших нафтопродуктів.

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