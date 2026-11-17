Apple / © Associated Press

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Тисячі користувачів стикнулися з перебоями в роботі ключових сервісів Apple — від входу в облікові записи до проведення платежів.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на дані сервісу Downdetector та заяву компанії.

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Що саме не працювало та коли почалися проблеми

На платформу Downdetector надійшло понад 4000 скарг, зокрема від користувачів зі США. Найчастіше люди скаржилися, що не можуть увійти у свій акаунт Apple, а також на збої в роботі iCloud, App Store, Apple Pay, Apple Music та служби підтримки.

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За даними сервісу Downdetector, кількість скарг на збої в роботі Apple Pay різко зросла близько 16:40 за Гринвічем (18:40 за київським часом), а незадовго до 17:00 за Гринвічем (19:00 за Києвом) користувачі почали масово повідомляти про проблеми з iCloud.

Збій в Apple

Що відповіли в Apple

В Apple повідомили, що відновлюють роботу систем після збою через внутрішнє оновлення. Воно зачепило служби підтримки клієнтів, зокрема iCloud та Apple Pay.

У компанії запевнили, що це не кібератака, а більшість сервісів уже знову працюють. Поки збій остаточно не усунуть, користувачам радять не скидати пароль від Apple ID і не видаляти свій пристрій з акаунту — усі дані в iCloud залишаються на місці.

Окрім сервісів Apple, перебої в роботі зафіксували й на інших популярних платформах. Серед них — Microsoft, Gmail, Bank of America, Zoom, OpenAI, Salesforce, GitHub, PlayStation Network, Amazon, Visa та Uber.

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Нагадаємо, власники складаних iPhone Duo почали скаржитися на пошкодження екранів у місці згину. Apple вже відреагувала на повідомлення та запропонувала рішення для постраждалих користувачів.

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