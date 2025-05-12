Короткій збій в електромережі викликав транспортний колапс у Лондоні

Приблизно о 14:30 за місцевим часом у Лондоні на кілька секунд зникла електроенергія / © Pixabay

Реклама

В понеділок, 12 травня, вдень, приблизно о 14:30 за місцевим часом, у столиці Британії — Лондоні на декілька секунд зникла електроенергія. Через це сталася масштабна затримка в роботі громадського транспорту.

Про це повідомляє ВВС.

Через збій повністю зупинилися щонайменше три гілки метро. Ще на шістьох лініях виникли суттєві затримки або частково призупинилася робота. Електроенергію вже відновили, але частина ліній все ще не працює.

Реклама

Як повідомило профільне відомство Transport for London, декілька ліній тимчасово залишилися без живлення через коротке відключення електроенергії. І хоча, як каже постачальник, світла в Лондоні не було декілька секунд, це могло вплинути на низьковольтну мережу в окремих районах міста. Зараз рух відновлюють.

Нагадаємо, раніше йшлося про блекаут в аеропортах Європи.

28 квітня колапс зі світлом торкнувся значної частини Іспанії та Португалії. Там аеропорти залишилися без електроенергії, світлофори та телефонні лінії не працюють, мадридський метрополітен евакуювали, а рух поїздів зупинили.

Читайте також

Реклама