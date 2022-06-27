Match for peace: 29 червня у Швейцарії відбудеться благодійний матч "Лозанна Спорт" — "Динамо"

29 червня ФК "Динамо Київ" відновлює серію благодійних матчів під лозунгом Match for peace #StopWarInUkraine за сприяння 1+1 media. Так, черговий поєдинок біло-синіх пройде вже в середу зі швейцарською ФК "Лозанна Спорт" на стадіоні Stade de la Tuilière. Початок матчу — о 21:00 за київським часом (20:00 СЕТ).

Транслюватимуть подію українські мовники 2+2, 1+1 International, Динамо Київ TV, М1, платформи онлайн-телебачення 1+1 Video, Київстар ТБ, Vodafone TV, YouTube-канали FootballHub, "Профутбол Digital", "Динамо", ТСН та УНІАН. Коментуватимуть матч Олександр Золотогорський та Олександр Мельниченко.

Українці можуть відвідати подію безкоштовно, для цього потрібно пройти попередню реєстрацію на сайті за цим посиланням.

Традиційно, на гостей стадіону та телеглядачів чекатиме виступ українських артистів. Цього разу до багатомільйонної публіки звертатимуться співачка NK, яка виконає гімн України перед початком заходу. У перерві виступить співачка KOLA з піснею "Чи разом", яка нині очолює всі музичні чарти України. Наприкінці матчу учасниця "Голосу країни" Інесса Грицаєнко заспіває культову композицію, що стала гімном пацифізму, — Imagine Джона Леннона.

У межах телевізійної трансляції кожен глядач може долучитися до цільового збору через глобальну платформу UNITED24 для придбання рентген-апаратів С-арки для лікування постраждалих унаслідок війни рф в Україні людей.

Ініціатори проєкту Match for peace #StopWarInUkraine - футбольний клуб "Динамо" та один з найбільших медіахолдингів у Східній Європі 1+1 media. Проєкт реалізується за сприяння Міністерства закордонних справ України, Міністерства молоді та спорту, Міністерства культури та інформаційної політики України та Міністерства соціальної політики України. Технічні партнери проєкту — компанії Alight та Profi. Співорганізатором благодійного туру є Максим Радуцький.

Організацією виступів та художньою концепцією заходів займається команда 1+1 media, режисерами заходу стали TRI Directions — Наталія Лисенкова, Наталія Ровенська та Марія Григоращенко, які відомі своїми постановками для всесвітньо відомих артистів.

Усі фінансові витрати в межах проєкту покриває футбольний клуб "Динамо Київ".