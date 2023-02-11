Мати 9 разів вистрелила у 6-річного хлопчика, бо той не хотів спати

Після сварки із сином жінка силою посадила хлопчика в машину, де холоднокровно вбила його пострілами із рушниці.

Суд у США визнав винною 28-річну мешканку Міннесоти Джуліссу Талер у холоднокровному вбивстві свого сина. Вона застрелила 6-річного хлопчика, тому що він не хотів спати.

Про це повідомляє Daily Mail.

Після сварки з сином молода мати стала агресивною, вивела дитину з дому, взявши із собою рушницю. Вони сіли в машину, де вона дев'ять разів вистрілили в малого.

Жінку зупинила поліція через кілька хвилин після повідомлення, що хтось керує автомобілем із розбитим вікном і спущеним колесом. Правоохоронці знайшли тіло хлопчика в багажнику. На закривавленому автокріслі був великий кульовий отвір.

Згодом поліція знайшла рюкзак хлопчика з робочими аркушами та домашніми завданнями для дитячого садка, підписаних іменем убитого малюка, у смітнику вздовж маршруту руху автомобіля. Тести ДНК показали, що кров убитого хлопчика була на одязі та шкірі його матері.

Дослідивши історію пошуку в Інтернеті обвинуваченої, слідчі з’ясували, що вона цікавилася, як зарядити дробовик, виплатою страхування життя, якщо дитина помре, і скільки крові може втратити шестирічна дитина.

У січні 2021 року Джулісса талер була позбавлена права на опіку над своїм сином після того, як Департамент соціальних служб округу Дакота дізнався, що вона "переживає психоз і чує голоси, які наказують їй покінчити з собою". Однак дитину знову довірили їй, лише за два тижні до вбивства.

Молодій жінці загрожує довічне ув'язнення без умовно-дострокового звільнення. Вирок буде оголошено 16 лютого.

Нагадаємо, колишнього офіцера британської поліції 48-річного Девіда Керріка засудили до довічного ув'язнення за 49 злочинів, пов’язаних із сексуальним насильством. Через 32 роки він отримає право на помилування.

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