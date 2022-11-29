Мати полоненого окупанта накинулася з критикою на Путіна та Шойгу: "Вони сидять, їм тепло!"

Жінка розповіла, що українські військові ставляться до полонених загарбників краще за російське командування, а також засумнівалася в існуванні "українських нацистів".

Жителька Петрозаводська Ірина Чистякова заявила, що президент Росії Володимир Путін та міністр оборони Сергій Шойгу нічого не роблять для повернення солдатів з українського полону.

Про це жінка сказала на брифінгу "Ради матерів та дружин військовослужбовців".

Чистякова кілька місяців шукала свого сина Кирила, який потрапив у полон, воюючи проти України. За словами жінки, російське Міноборони в пошуках їй жодним чином не допомагало.

"Я все зробила сама: знайшла, довела (що він живий – ред.). Тому що це мій син, і він мені потрібен. Він не потрібен Путіну, він не потрібен Шойгу. Вони сидять, їм тепло! Вони ж не в окопах та не у в'язниці 8 місяців в Україні! У нацистів, як вони кажуть. Питання – чому у нацистів наші полонені виходять нормальні? Можливо, ви нам щось не договорюєте і там зовсім не нацисти?" – виголосила у промові мати російського полоненого.

Вона додала, що українська влада фактично зберегла життя її синові. Ще на початку війни Чистяковій телефонували з СБУ та пропонували допомогу в пошуку Кирила. Жінка зізналася, що відмовилася від допомоги, бо боялася репресій в РФ.

"Ми худоба чи що? Ми народжували своїх дітей не для того, щоби хтось вирішував свої проблеми! Ви не зліть нас, матерів. Ви поверніть нам наших дітей", – заявила Чистякова, звертаючись до керівництва своєї держави.

Зауважимо, раніше видання "Важные истории" писало про сина Чистякової. Повідомлялося, що хлопця призвали на строкову службу в жовтні 2021 року і відправили до військової частини в Лузі. Наприкінці грудня командування ввело Кирила в оману і змусило підписати контракт. У лютому Кирило опинився на війні проти України, а за місяць зник безвісти. Мама бійця самотужки вирушила на його пошуки – спочатку до окупованого Донецька, а потім до Ростова-на-Дону, проте не змогла відшукати сина. Лише кілька днів тому жінка отримала дані, що Кирило перебуває в полоні.

Нагадаємо, в Росії група матерів мобілізованих та солдатів-строковиків написала відкритого листа з вимогою до влади вивести російські війська з території України та повернути всіх солдатів додому.

Зауважимо, що матерів та дружин мобілізованих із Сахаліну росіян відправлять на окупований Донбас, аби ті "стежили за рівнем забезпеченості" окупаційної армії. Усе організовано за кошти путінської партії "Єдина Росія".

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