Мати продала 27-річному чоловіку свою 13-річну доньку та змусила її вийти заміж: на весілля увірвалась поліція

У США затримали матір дівчинки та 27-річного чоловіка.

У штаті Індіана у США матір звинувачують у тому, що вона продала 27-річному чоловіку свою 13-річну доньку та змусила дитину вийти за нього заміж.

Про це повідомляє АВС News.

27-річного чоловіка та матір дівчинки уже затримали. Це сталось після того, як у поліцію міста Форт Вейн зателефонувала подруга 13-річної дівчинки та заявила про те, що дівчину змушують вийти заміж за дорослого чоловіка. Офіцери поліції одразу прибули в будинок, де із батьками мешкала 13-річна дівчинка. Там вони побачили вечірку з нагоди одруження 13-річної дівчинки та 27-річного чоловіка.

Дорослі заперечували те, що це весілля, а переконували, що це лише заручини. Проте у розмові з копами 13-річна дівчинка розповіла, що сім днів тому батьки підписали документи про те, що вони видають її заміж. За це чоловік подарував їй золотий браслет, намисто та 2000 доларів, які вона передала своїм батькам. Після цього дівчинку переселили в будинок чоловіка, де він домагався її. Дитина розповіла, що коли дорослий до неї доторкнувся, вона закричала. Тоді чоловік процитував їй "Біблію" та сказав, що він робитиме із нею все, що захоче. Батьки ж дівчинки заявили неповнолітній, що вона повинна займатись сексом із чоловіком, бо вони одружені.

Мати дівчини ж це заперечила та заявила, що жити із дорослим чоловіком її донька повинна була лише після того, як їй виповниться 18 років. Батько дівчини переконує, що він не брав грошей від 27-річного чоловіка. Йому поліція не повідомила про обвинувачення.

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