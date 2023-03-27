"Мати схопила дільничного і почала його бити": на Ставропіллі батьки не дозволили мобілізувати свого сина

Росіянин ховався від мобілізації у батьків, поки за ним не прийшов дільничний із двома співробітниками військкомату.

У Росії, у Ставропольському краї, батьки захистили сина від мобілізації, коли по нього прийшли з військкомату. Поки мати та батько боролися з дільничним, призовник просто втік із дому.

Про це пише канал Baza.

24-річного Дмитра призвали на війну в Україні ще у вересні 2022-го.Віттоді він переховувся у батьків в станиці Урухська.

Коли ж за ухилянтом прийшли з військкомату, батьки спробували перешкодити діям військових.

"На порозі будинку розгорнувся свій театр бойових дій: мати Дмитра схопила дільничного і почала бити його долонею, а сам правоохоронець тим часом скручував її чоловіка та вдягав на нього кайданки. Лише потім вони виявили, що призовник уміло скористався ситуацією, і під шумок втік у невідомому напрямку", - зазначило джерело.

Тепер молодика знову доведеться шукати. А от його батькам загрожують проблеми: дільничний діагностував травму шиї, тож для сім'ї ця битва за сина може вилитися в кримінальну справу.

Нагадаємо, українські експерти вважають, поки Росія на полі бою продовжує брати кількістю, це чудова можливість для України брати саме якістю. ЗСУ необхідно знищити якомога більше живої сили і техніки противника, змусити його перейти до оборони і тільки після цього переходити до наступальних дій, вважають, зокрема, українські військові.

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