Мати з неповнолітнім сином вчинила самогубство дорогою з Польщі

У Балтійському морі між Швецією та Польщею з палуби порома впали семирічна дитина та її мати. Попередня версія про нещасний випадок не підтвердилася, шведська прокуратура розслідує справу як вбивство хлопчика та подальше самогубство матері.

Про це повідомляє видання Fakt.

“Ознайомившись із записом камери спостереження з місця події, шведська прокуратура міста Карлскруна, яка розслідує інцидент, кваліфікувала діяння як вбивство хлопчика та подальше самогубство матері", - повідомив виданню речник шведської поліції Йоханссон.

При цьому він додав, що "підозрюваної в цьому злочині більше немає, тому висувати звинувачення нікому".

Відомо, що 36-річна жінка самостійно виховувала сина, в якого була інвалідність. Батько дитини перебував за кордоном і на зв’язок із родиною не виходив.

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Очевидці розповідають, що мати з дитиною пригорнулися один до одного перед тим, як впасти чи стрибнути у воду, жінка виглядала людиною “на межі фізичних і психічних сил”.

Після падіння постраждалі одразу не загинули, хоча упасти з висоти 20 метрів на рівень моря — це все одно, що вдаритися об бетонну поверхню. Мати і син вижили, але їхні внутрішні травми були несумісні з життям.

За даними місцевих ЗМІ та морської влади, мати з дитиною пробули у воді близько години. Хлопчика витягли з води екіпажі рятувальних шлюпок, а матір – вертоліт. Потім обох доправили до лікарні в шведське місто Карлскрун, але медики вже не могли їм допомогти.

Нагадаємо, раніше під час рейсу авіакомпанії LOT з Чикаго до Кракова загинула одна з пасажирок. Літак не припинив польоту та долетів до місця призначення.

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