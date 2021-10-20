Мати загиблої 22-річної інстаблогерки Пейдж Райс згадала її недавні роздуми про смерть

Дівчина загинула в ДТП, коли в автомобіль її хлопця у тунелі врізалося таксі.

Популярна британська блогерка Пейдж Райс трагічно загинула в ДТП у той час, коли їхала зі своїм хлопцем до Ліверпуля. Коли закохані разом їхали по тунелю Куінсуей, вони попали в страшну аварію, зіткнувшись з таксі. Дівчина загинула на місці аварії, за життя її 23-річного хлопця досі борються лікарі.

Як повідомляє видання Birmingham Live, за декілька тижнів до аварії Пейдж у розмові зі своєю мамою Клер Райс говорила на тему смерті.

“Нещодавно ми з Пейдж розмовляли про смерть, і вона сказала, що, якщо вона помре, я повинна пам'ятати, що вона жила повним життям. І це так і є”, - сказала мати блогерки журналістам.

На Instagram Пейдж було підписано близько 19 тисяч осіб. Коли стало відомо про її смерть, коментарі до її фото одразу заполонили повідомлення зі словами підтримки. За словами мами дівчини, це трохи допомагає їй пережити горе.

“Вона дійсно була найкрасивішою дівчиною, з найбільшою посмішкою, [заразним] сміхом і золотим серцем... Вона прожила життя на повну. У неї були великі мрії, і Пейдж завжди робила все можливе, її прагнення до успіху надихало”, - йдеться в опублікованому пості матері Пейдж.

Нагадаємо, відому київську блогерку Алевтину Черкашину суд оштрафував на 250 тисяч гривень через провалену рекламу в Instagram.

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