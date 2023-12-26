Мати заручника ХАМАСу, якого випадково вбив ЦАХАЛ, здивувала зверненням до вбивць свого сина: що вона сказала

Айріс Хаїм, мати заручника ХАМАСу Йотама Хаїма, який був помилково застрелений солдатами ЦАХАЛу, заявила, що не тримає зла на військових за його смерть.

Про це пише The Times of Israel.

“Коли вони прийшли повідомити нам новину... правда в тому, що я не злилася на ЦАХАЛ ні на хвилину, справді ні, і мій чоловік теж, — сказала вона в інтерв'ю 12-му каналу. — Жодної хвилини. Був біль, був смуток, був величезний смуток через те, що Йотама тут немає, і ми були в шоці, в повному шоці, але ми не злилися”.

“Низький моральний дух”

Йотам Хаїм та інші ізраїльські заручники Алон Шамріз і Самар Талалка були застрелені солдатами ЦАХАЛу, які помилково вважали їх загрозою, 15 грудня в районі Шеджайя в місті Газа, коли вони вийшли з будівлі без сорочок і з білим прапором.

Інцидент все ще розслідується ЦАХАЛом.

Хаїм розповіла, що багато солдатів і офіцерів ЦАХАЛу відвідали їхній будинок під час тижневого трауру, “і вони сказали мені, пошепки, що їхній моральний дух дуже низький” після випадкового пострілу.

“Їм було дуже важко через цей інцидент, і я одразу подумала, що мені потрібно їм щось сказати”, — розповіла Хаїм.

Тож вона записала голосове повідомлення, в якому висловила любов і підтримку солдатам 17-го батальйону Бісламацької бригади, які брали участь у трагічному інциденті.

Кого мати вважає винним?

“Я знаю, що все, що сталося, абсолютно не є вашою провиною, і нічиєю провиною, окрім ХАМАСу, — сказала Айріс у зверненні. — І не вагайтеся ні секунди, якщо побачите терориста. Не думайте, що ви вбили заручника навмисно. Ви повинні дбати про себе, тому що тільки так ви зможете подбати про нас”.

Вона також запросила солдатів відвідати будинок подружжя, щоб особисто висловити їм подібні почуття.

“Вони прийшли, розповіли нам, що сталося, і плакали разом з нами, — розповіла жінка. — Вони молоді хлопці, чудові, милі, і я сказала їм те ж саме: “У нас немає ніякого гніву”. Йотам, наскільки ми бачимо, пішов за власним рішенням... Він, напевно, знав, що його не зустрінуть з букетом квітів”.

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Випадкове вбивство

Хаїм каже, що солдати сказали їй, що бачили три фігури, “і вони не могли в один момент зрозуміти, що вони заручники, вони не мали жодного уявлення”. Але вона сказала, що не наполягала на більш детальній інформації, “тому що розбиратися з тим, що сталося в минулому, нам не цікаво”.

Жінка розповіла, як бачить ситуацію: “Йотам вийшов на свободу. Він вийшов з полону ХАМАСу. Навіть якщо він не потрапив до Ізраїлю живим, він був звільнений, і тому він переміг ХАМАС. І для мене також було важливо розповісти про це солдатам”.

“Можливо, я навіть можу сказати, що Йотам вибрав глибоко всередині себе, що його вб'є не ХАМАС, — припустила Айріс в ефірі одного з телеканалів. — Це дає нам певне заспокоєння”.

Хаїм розповіла, що 15 грудня вона була в студії 12-го каналу, готова до інтерв'ю, вже наклала макіяж, коли їй подзвонили додому і повідомили, що її сина вбили.

Вона сказала, що всі 70 днів, які Йотам перебував у полоні ХАМАСу, вона була впевнена, що він живий. Вона додала, що їй і її родині знадобилося близько 36 годин, щоб зрозуміти, що те, що сталося, було “вибором Йотама”.

Айріс сказала, що вони не дозволяли ставити питання “а що, якби?” про долю Йотама під час періоду Шиви, “тому що ми говорили: “Яка різниця, що це змінить?”. “Що, якби” більше не є актуальним. Якщо я залишатимусь у “що, якби”, що мені залишиться?”, — прокоментувала жінка.

Реакція інших членів сім’ї

Почуття Айріс не поділяють члени сімей усіх трьох заручників. Ідо Шамріз, брат Алона Шамріза, сказав на його похороні: “Ти втік, незважаючи ні на що, і зробив те, що повинен був зробити, щоб повернутися додому. Мій бідний брате, що ти пережив у ті моменти, коли ти вже бачив світло, а воно перетворилося на темряву? Ті, хто покинув тебе, також вбили тебе, після того, як ти все зробив правильно”.

Його брат, Йонатан Шамріз, у своїй прощальній промові повторив ті ж самі слова: “Ти вийшов з тунелю на відкрите повітря, ти вже бачив свободу, ти все зробив правильно, перед обличчям безглуздої субординації [ЦАХАЛу], безвідповідального уряду і варварського терористичного угрупування, ти все подолав і тобі ніхто не був потрібен. Ти все зробив правильно”.

Батько Шамріза, Аві, сказав, що його вбили солдати ЦАХАЛу.

Розслідування справи

Родич Талалки розповів газеті Haaretz, що Самер “міг би повернутися живим. Я впевнений, що у них не було наміру вбивати його, але вони повинні були бути більш розсудливими... Це не те, що він був убитий під час різанини [7 жовтня]; він вижив протягом 70 днів, і це було нелегко. Я впевнений, що він також сподівався повернутися додому”.

Військове розслідування випадкового вбивства трьох заручників, які втекли, виявило, що один з них був зафіксований на камеру, яку носив собака ЦАХАЛу, кількома днями раніше, коли він кричав про допомогу під час перестрілки між військами і терористами ХАМАСу на місці, де їх утримували.

Нові дані, отримані в результаті дослідження, опубліковані минулого тижня, стали останнім свідченням того, як далеко зайшли заручники Шамріз, Хаїм і Талалка, щоб повідомити ЦАХАЛу про себе після того, як їм вдалося втекти з полону. Зрештою, вони наблизилися до групи солдатів, сподіваючись на порятунок, але солдати відкрили вогонь, коли вони наблизилися, вбивши двох із них; третій, очевидно, Хаїм, втік назад у будівлю, але був убитий, коли повернувся назад.

Вважається, що в Газі залишаються 129 заручників — не всі з них живі — після того, як 105 цивільних осіб були звільнені з полону ХАМАСу під час тижневого перемир'я наприкінці листопада.

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